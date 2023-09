PRVA JAVNA ISPOVEST SNEŽANE DAKIĆ O ODNOSU SA ĆERKOM! Priznala da ona nije vezana nju, neće da se otvara, tvrdi da je USAMLJENA

Snežana Dakić progovorila je o svojoj ćerki Lauri i njenim navikama.

Kako ističe, Snežana Dakić bi volela da između nje i ćerke postoji više bliskosti.

- Nije veliki ljubitelj javljanja, ali smo u kontaktu i uvek znam gde je, s kim i šta radi. Osim toga, nas dve imamo aplikaciju pomoću koje vidimo gde je koja, pa se desi da se: ona zabrine kad shvati da sam na nekom neočekivanom mestu. Ja bih volela da među nama ima više bliskosti, ali Laura je tip sklon autonomiji. Nije mnogo vezana za mene i baš je samostalna. Zna šta hoće, donosi odluke i ima stav. Voli da vreme provodi sama, ali i sa društvom. Znam da je to normalno, pa ipak često sam se zbog toga osećala usamljeno poslednjih godina - priča Snežana na samom početku i dodaje:

- Kao svi tinejdžeri kaže da je gušim željom da je grlim i ljubim. Svesna sam da će za koju godinu krenuti svojim putem i grabim svaki trenutak da budem sa njom. Krenula je u treći razred Treće beogradske gimnazije. Odličan je učenik i vrlo društveno osvešćena. Ne pokazuje želju za televizijom, niti za novinarstvom. Planira da studira Pravni ili Fakultet organizacionih nauka. Odlično govori engleski i nemački, a volela bi da se bavi manekenstvom dok se jos školuje - otkriva ponosna majka.

- Ponekad komentarišemo postupke i situacije vezane za njeno društvo, za neke mladalačke dileme. Ali, za to ona mora da pokaže inicijativu. Neće baš često da se otvori. Uglavnom se bori sama, argumentima. Ja se trudim da joj se nametnem kad smo kod kuće, ali to mi ne ide baš od ruke, jer ona ili nešto čita ili sluša audio-knjige, ili telefonira, ili nešto gleda. Često joj pošaljem neku zanimljivu objavu sa društvenih mreža ili portala koja se tiče njene situacije. Sreća je što joj je društvo iz škole podsticajno. To su pametna i odgovorna deca, odlični đaci kojima je bitno postignuće. Dosta diskutuju i polemišu. Izlaze na pristojna mesta, ne idu po splavovima i noćnim klubovima. Na tome sam zahvalna i blagoslovena. Apelujem da ljudi upišu decu u dobre škole, jer je veća verovatnoća da će tu biti bolji i uticaj sredine, odnosno vršnjaka, koji je u tinejdžerskim godinama veći nego uticaj porodice.

Na kraju razgovora, Snežana otkriva da li joj je ovo leto donelo neku novu ljubav.

- Meni je leto donelo brojne lepe utiske, pa čak i one ljubavne - ostala je misteriozna.

