ZA KAO KAO BEND NEMA ODMORA! Celo leto muzičari proveli radno, a sad su vredni i u studiju! pevač Marko nađe vremena i za teretanu

Kao kao bend jedan je od najtraženijih bendova za klubove i privatna slavlja.

Celo leto članovi ove grupe, koju jao pevač predvodi Marko Simičić, proveli su radno. Nastupali su na primorju, kao i po Srbiji, ali za njih odmora nema.

Oni uveliko rade na novim pesmama, a za početak će objaviti jednu ili dve.

Marko inače, iako ima pune ruke posla, stiže da se posveti porodici, supruzi i ćerki, ali i teretani u koju odlazi redovno. Ozbiljno pristupa radu na spravama, a to mu i te kako znači i na nastupima koji traju do jutra, a njemu to uopšte ne pada teško.

