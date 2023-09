OLJA CRNOGORAC IZVADILA STARE SILIKONE! Posle 15 godina ima nove grudi: Uradila sam to zbog zdravlja, našli su promenu na grudima

Bivša voditeljka i dizajnerka Olja Crnogorac zbog dugogodišnjih postupaka vantelesne oplodnje kojima se podvrgavala susrela se s mnogim bolestima, među kojima i sa promenom na dojci.

Nakon što su joj lekari ustanovili mrlju, ona je operisana:

- Tačno je, pojavila mi se promena na dojci i tada sam saznala da moram pod nož i da silikone stare 15 godina zamenim novim. Kada sam se probudila iz anestezije, saznala sam da sam izgubila dosta krvi i da moram hitno da primam transfuziju - započinje priču Olja i objašnjava da joj izgled u poređenju sa zdravljem više uopše nije bitan.

- Kako su mi doktori objasnili, promene na dojci su posledica silnih kortikosteroida koje sam primala tokom procesa veštačke oplodnje, a ova zamena koju sam morala da uradim nije iz estetskih, već iz zdravstvenih razloga. Shvatila sam da sve te plastične operacije samo u početku ženu učine zadovoljnijom, ali da je zapravo najprivlačnije ono što ti priroda podari. Ovim putem želim da apelujem na sve mlade devojke da dobro razmisle kada požele neku promenu na svom licu ili telu - rekla je Olja ne želeći da produbljuje priču jer je njeno zdravstveno stanje ozbiljno narušeno.

- Ja se i dalje borim za život, kilaža mi varira od 74 kilograma do 59. Stalno povraćam i sušim se, osećam kao da se raspadam... Postala sam depresivna, anksiozna, svadljiva, zatvaram se u kuću i ne izlazim nigde. Najgore od svega mi pada što ne mogu da zatrudnim prirodnim putem. Ljudi koji me vole su danima na lekovima u iščekivanju poziva iz bolnice, da im jave da li sam preživela noć. Zbog cele situacije koja me je snašla, u bolnici me je hvatao napad panike. Kroz plač sam sebi govorila: "Idem svojoj kući da umrem jer izgledam jezivo". Sve što sam ikada htela bilo je da čujem plač bebe.

Olja Crnogorac je još 2011. godine izvadila silikone iz usana, koje je nekoliko puta uvećavala. Kako su joj usta stalno bila kriva, roditelji su je naterali da ih sredi.

- Tačno je da sam izvadila silikone iz usana. Deda mi je govorio da imam usta kao garaža za fiću. Ponovo imam svoje stare usne, mada ja nisam imala mnogo silikona, samo jedan kubik. Pošto sila zemljine teže vremenom učini svoje i silikoni ne budu više onakvi kakvi su bili na početku, odlučila sam da ih izvadim - potvrdila je Olja.

