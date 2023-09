VODITELJKA 9 PUTA IŠLA NA VANTELESNU OPLODNJU! Majka postala u 49. godini: Nakon toliko muka suprug i ja smo mogli da odahnemo

Nekada popularno TV lice voditeljka Tatjana Ferendino Maksimović danas se bavi odnosima sa javnošću, ali ono što joj je bilo važnije od karijere i uspeha je uloga majke u kojoj je posle devet vantelesnih oplodnji uspela da se ostvari.

Ona je vodila borbu koja nije bila nimalo laka, a o kojoj je i sama pričala.

- Od samog početka, kada smo shvatili da smo jedno za drugo, želeli smo decu, ali nismo mogli ni da naslutimo da će put do ostvarenja naših snova trajati toliko dugo - rekla je nekadašnja voditeljka jednom prilikom za magazin "Gloria".

Borbu za potomstvo Tanja je počela u 39. godini kada je prvi put otišla na kliniku za vantelesnu oplodnju.

- Svi rezultati su bili u redu, ali posavetovali su nas, s obzirom na moje godine, a tada sam imala 38, da bi bilo dobro da razmislimo o vantelesnoj oplodnji - istakla je tada Tatjana.

Usledilo je šest oplodnji u Pragu, od kojih su tri završene pobačajem.

- Bilo mi je jasno da to nije ništa kad neko ima 22 godine, ali u mojim godinama je bilo i te kako nešto. Postavljala sam sebi hiljadu pitanja, uporno tražila odgovore ali nije ih bilo. I kada kreneš da brojiš, umoriš se dok stigneš do devet, a kamoli kada se radi o procesima oplodnje. To su zapravo meseci priprema, pa posle intervencije veliko iščekivanje da li će uspeti, a onda ogromna tuga i razočarenje kad se to ne dogodi - objasnila je sve Tatjana.

Ipak, ono što joj je bilo veoma važno bila je podrška supruga u borbi koja je trajala.

Deveti pokušaj koji se desio u Tanjinoj 49. godini bio je uspešan.

- Opustila sam se tek u bolnici posle porođaja. Kosta je na rođenju dobio čistu desetku, a supurg i ja smo, napokon, nakon toliko muka, mogli da odahnemo. Ponekad se uštinem da proverim da nije san. Zapitam se da li je moguće da sam mama, da smo sve pregurali - ispričala je voditeljka koja se porodila 2017. godine.

