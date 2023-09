UDALA SE NATAŠA ĐORĐEVIĆ! Prvi suprug pokušao da je UBIJE, a sad konačno srećna kraj OVOG MUZIČARA: Javno obelodanila

Pevačica Nataša Đorđević (49) izgovorila je sudbonosno "da" svom izabraniku, a lepe vesti podelila na društvenim mrežama.

Naime, pevačica je podelila nekoliko fotografija sa poznatim muzičarem Peđom Mandićem, a u opisu objave na Instagramu otkrila je da su nedavno stali na ludi kamen.

- Mi, moj suprug, napisala je Nataša uz nekoliko zajedničkih fotografija.

Kako su bili svečano obučeni i u istim odevnim kombinacijama, može se zaključiti da su ove fotografije nastale upravo na dan kada su se venčali.

U komentarima su usledile čestitke prijatelja, porodice i njenih fanova, a svi su novopečenim mladencima poželeli sreću u zajedničkom životu.

Inače, Nataši je ovo drugi brak, a zbog prvog muža, kako je ispričala, je doživela pakao.

foto: Printscreen/Instagram

Vozila sam mamu kod lekara i u povratku sam primetila da me Goran, s kojim sam raskinula još pre godinu dana, prati. Počela sam da bežim vozeći sporednim ulicama i na kraju sam pomislila da sam bezbedna i krenula kući. Nisam ni sumnjala da će doći pred stan u kojem živim i pokušati da me napadne. Kada sam parkirala pred zgradom, mama je izašla iz automobila, dok sam ja tražila mesto da se parkiram. Tada je Goran iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom, rekla je Nataša pre nekoliko godina.

Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu, ispričala je za medije 2010. godine. Cela situacija joj je veoma teško pala zbog činjenice da sa pomenutim čovekom ima sina.

Kurir.rs/Blic