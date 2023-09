Folk pevač Mile Kitić govorio je u emisiji Divan Šou o svojoj dugoj i bogatoj karijeri.

Najpre se osvrnuo period Južnog vetra kada je pored Sinana Sakića, Dragane Mirković, Kemala Malovčića I Šemse Suljaković bio deo čuvene prve petorke.

foto: Kurir televizija

Kaže da se najviše družio sa Šemsom Suljaković jer je kao i ona tada živeo u Sarajevu.

- Sa Šemsom sam se najviše družio jer smo živeli u Sarajevu. Kemal Malovčić je živeo u Beogradu tada, mada je iz Sansog mosta, a Sinan i Loznici.

Rekao je da se pevač tada nisu pitali o pesmama koje su snimali.

- Što se tiče pesama u Južnom vetru, mi tu nismo mnogo birali. Mi smo dobijali devet pesama i ti ulaziš u studio, snimaš i to ti je. Jedino ako ti se baš neka pesma ne sviđa...Sećam se da sam jednom rekao Miletu Basu za jednu pesmu da baš nije za mene. On je onda to dao Luisu koji je s tom pesmom odlično prošao.

Izneo je jedan zanimljiv podatak. Naime, mnoge pesme koje su mu nuđene, a koje su kasnije postali veliki hitovi, Mile je najpre odbijao da snimi.

02:31 SA ŠEMSOM SAM BIO NAJBOLJI, A ODBIJAO SAM NAJVEĆE HITOVE! Mile Kitić otkrio koje MEGA POPULARNE pesme nije hteo da snimi!

- Svoje najveće hitove ja nisam hteo da snimim. Kad mi je Mile Bas davao Moj sokole i Vuk samotnjak, ja sam mu govorio pa Mile neću je pevati o životinjama ceo život. To su ostali hitovi.

A evo kako je nastala jedna od njegovih najpoznatijih pesma:

"Kraljica trotoara" je stajala osam godina kod Steve Simeunovića. Niko je nije hteo da je snimi. Kad mi je Stevica to odsvirao na gitari i otpeva ja sam mu rekao da to nije za mene, to je za Balaševića. Moja žena Marta je odlučila da ja to ipak snimim. Bilo je to kod Kemiša u studiu., a Perica Zdravković je radio aranžman. Kemiš mi je rekao da mu je pesma interesantna. Kome god da sam pustio pesmu imao je sličan utisak. To je malo i pop pesmica i ta pesma je jedna od najprisutnijih u mojoj karijeri.

I za mnoge druge svoje velike hitove Mile se čudio kada su mu ponuđeni:

- Plava ciganka?! Pomislio sam, šta je ovo? Kakva je to pesma? Marina Tucaković pokojna kad mi je napravila Šampanjac sine, biće pjesma - kakva je to pesma? Kilo gore, kilo dole?! Kakva je to pesma? Čudile su me sve te pesme, ali slušao sam malo i druge ljude. Tako sam ih na kraju snimio, i sve su hitovi.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:54 VOLIM TUĐE ŽENE! MILE KITIĆ ŠOKIRAO PRIZNANJEM o dugo skrivanom poroku! Progovorio i o alkoholu: Počelo je sa vinjakom