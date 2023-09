"NAŠA DECA BI BILA BIPOLARNA" Bojan Tomović otkrio NEPOZNATE DETALJE, otišao sa bivšom suprugom kod LEKARA, pa doživeo SLOM ŽIVACA

Pevač Bojan Tomović bio je jedan od najpopularnijih dvehiljaditih godina, a publika ga je zavolela zbog hitova "Na distanci", "Plava motorola", "Nokia", "Jugić", "Sanja, Sanja" i mnogih drugih. Ipak, iako su mu mnogi predviđali ozbiljnu muzičku karijeru, u jednom momentu on je život promenio iz korena.

Bojan Tomović je pre 11 godine javnosti otkrio da boluje od bipolarnog poremećaja, te su mu od tog trenutka sva vrata zatvorena u klubovima i splavovima u regionu.

foto: Printscreen/Youtube

- Ja sam zabranjen svuda od 2013. godine. Moje pesme se i danas pevaju, mlađe kolege me zovu da pitaju da li mogu da rade kavere jer sam ja pisao sve te pesme - rekao je Bojan, pa progovorio o bivšoj ženi i priznao da se svesno odrekao roditeljstva zbog bolesti:

- Već 11 godina se lečim od bipolarnog poremećaja, ona je išla sa mnom na te terapije, jednom je pitala da li bi naša deca nasledila bipolaran poremećaj, oni su rekli da, iako je majka skroz zdrava. Tako da sam se ja svesno tada odrekao roditeljstva. To je mene tada zabolelo, pre pet godina je to bilo. Bolje je da budem dobar striko i ujak nego neodgovoran otac. Kada je negativna faza, ja ne mogu iz kreveta da ustanem i ne možeš ni do toaleta da odeš, samo se zamračiš u sobi. Isto tako imam euforiju u pet ujutru, spremam kinesku hranu, pustim muziku i bude mi ludo. Moja bivša žena je jedno fino čeljade, ja sam njoj rekao kada smo se razvodili da će mi za par meseci biti zahvalna i mislim da jeste i da će se jednog dana ostvariti kao majka - izjavio je Bojan.

foto: Printscreen Facebook

Kurir.rs / Nova

Bonus video:

10:25 STARS-EP127