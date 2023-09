VODITELJ SE UHVATIO ZA GLAVU KAD JE IZGOVORILA CIFRU: Pevačica jednom prilikom otkrila koliki je BAKŠIŠ uzela! CELI STUDIO U ŠOKU

Marina Visković jednom prilikom otkrila koliko je najviše para odnela sa neke svirke. Viskovićeva je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde je otkrila i detalje o sebi koju javnost do sada nije znala, kao i to koliko je najviše dobila bakšiša do sada.

"Ne znam tačno, ali bilo je nekoliko desetina hiljada evra", rekla je pevačica, na šta je Amidžić prokoentarisao "Brate, ne mogu da verujem".

Pevačica se potom okrenula Anđeli Veštici i Milici Dabović, koje su se ranije hvalile zaradom na Onlifensu i rekla: "Svakom svoje, ne žalim se ni ja, nije ni meni loše".

Marina je nakon snimanja spota na kojem je gola na konju dobila i pitanje zašto toliko potencira golotinju: "Smatram da ne treba ništa da se potencira. Ništa usiljeno ne radim. Baš sam na novom projektu aseskualna, namerno sam želela da budem takva. Jasno je da sam zgdona, ali ne mora stalno to da bude u centru pažnje!".

