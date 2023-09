ANASTASIJA RILAK OČARALA NACIJU PRE 9 GODINA, A SADA PODIGLA STUDIO NA NOGE! Pustila anđeoski glas, evo u kakvu je LUTKICU izrasla

Anastasija Rilak, pre tačno devet godina zablistala je na sceni "Pinkovih zvezdica" i osvojila srca širom regiona. Svi je pamte kao vrcavu devojčicu sa velikim snovima, a danas je izrasla u pravu lepoticu koja vredno radi na sebi i smelo korača ka svojim ciljevima.

U "Premijera Vikend Specijalu" gostovala je i svojim anđeoskim glasom krasila jednu od prvih emisija nove sezone, a voditeljke su već na prvim taktovima muzičke numere koju je izvela zaplesale u studiju.

Nakon muzičkog bloka Anastasija je progovorila o svom radu i stvaralaštvu, kao i planovima za budućnost.

- Čudno mi je ovde, nisam bila sto godina. Lepo je ponovo biti ponovo pred kamerama, družiti se sa ljudima i pevati. Idem u kolu pevanja, planiram svašta, ali sam trenutno u Srednjoj školi, pa kada upišem fakultet krećemo sa svim realizacijama - otkrila je Anastasija.

Takođe, prokomentarisala komentar Ivana Bosiljčića koji je istakao da ona raste u veliku zvezdu i otkrila koliko radi na sebi.

- Trudim se da ne žurim i da sve ide svojim tokom. Čast mi je da imam priliku da radim sa uticajnim ljudima, da me komentarišu i dele svoja životna iskustva sa mnom. To je nešto što mi olakšava sve, ali u isto vreme i otežava jer uvek sebi postavim neke granice koje se trudim da nadmašim. Nadam se da uspevam u tome. Moji roditelji i bliski prijatelji znaju koliko sam samokritična i koliko sebi nikada nisam dovoljno dobra, ali eto, učim i trudim se - nasmejala se i otkrila čega se grčevito drži ali i ko je najzahvalniji za njen vrtoglavi uspeh koji je postigla:

- Jelena Kostov mi je jednom prilikom rekla da uvek budem svoja, da držim do sebe i ne letim previsoko jer ko visoko leti, nisko pada. I danas se držim tog stava. Hvala mojim roditeljima što su me u ovakvom vremenu vaspitali na ovaj način i napravili od mene to što jesam - rekla je Anastasija.

O budućim muzičkim koracima, prvim pesmama i planovima mlada pevačica progovorila je bez zadrške.

- Imam viziju u glavi kako sve treba da izgleda, ali prvo da upišem fakultet pa ćemo lako. Volela bih da mi prvu pesmu napiše Bane Opačić, svi znamo kakve tekstove piše. Ja jesam tip za balade jer sam jako emotivna i lako se rasplačem, ali prijatelji misle da sam više za nešto energičnije.

Anastasija je na kraju gostovanja poslala snažnu poruku devojčicama koje su talentovane, a na samom početku su školovanja i želje da ostvare svoje snove.

- Moj savet je da ne žure i da slušaju svoje roditelje, podrška porodice je jako važna. Rad, rad i samo rad, talenat je samo deset posto svega, sve ostalo je rad.

