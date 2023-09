ĆERKA IVONE PANTELIĆ JE VRHUNSKA RIBETINA! Kada vidite kako izgleda biće vam potrebna ČAŠA VODE, ima lice pravog ANĐELA!

Voditeljka Ivona Pantelić suočila se u životu sa mnogim borbama, a iz najvažnije, borbe za svoje zdravlje, izašla je kao pobednica.

Ćerka Ivone Pantelić tokom teških dana majci je bila najveća podrška.

Kako je Maša mami najbolja prijateljica, voditeljka s vremena na vreme objavi po koju ćerkinu fotografiju, a u poslednje vreme i u javnosti se pojavljuju zajedno.

Dok je Ivona prelepa plavuša, Maša je atraktivna crnka. Iako su fizički različite, borbenost im je zajednička, te je Ivona jednom prilikom otkrila kako se Maša nosila sa njenom borbom protiv opake bolesti:

- Čini mi se kao da smo se od samog starta pravile kao da se ništa ne dešava. Od samog starta sam se tako postavila. Čim sam saznala dijagnozu, rekla sam joj sve - da imam malignu promenu na dojci, rak koji je u početnoj fazi i da ću morati na operaciju.

- Pošto sam se psihički dobro osećala, nije mogla na meni da vidi da nešto ozbiljno nije u redu. Nisam želela da stvaram pritisak, čak sam joj i rekla da ne dolazi u bolnicu, da idem samo na nekoliko dana i da se brzo vraćam - rekla je u razgovoru za "Hello!" i dodala:- Ponosna sam kako se nosila sa svim tim, na njoj nisam primetila nijedan znak straha i slabosti. Nekoliko puta sam imala teške momente, zaplakala bih ili se slomila, međutim ako bi se ona u tom trenutku zatekla kraj mene, tešila me je i hrabrila: "Bože, zašto plačeš kad je sve u redu, ja uopšte ne vidim problem". To mi je davalo snagu.

