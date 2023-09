FILIP URLAO NA PRIJU ZBOG MENADŽERA BLAŠKA?! Incident izbio zbog LJUBOMORE, snimak uskoro izlazi u javnost? Ovo su svi ŠOK DETALJI

Po estradnim kuloarima već nekoliko dana kruži vest o navodnom skandalu na proslavi punoletstva ćerke Ace Pejovića, a čiji su glavi akteri Aleksandra Prijović, njen suprug Filip Živojinović, kao i njen menadžer Danijel Blažić Blaško, koji se od pevačice skoro nikad ne odvaja.

Iako se po prestonici i na društvenim mrežama širi nekoliko verzija pomenutog događaja, kako nezvanično saznajemo, na proslavi je došlo do žestoke svađe između bračnih partnera, a sve zbog navodne Filipove ljubomore jer je Aleksandru optužio da ga vara upravo sa Blaškom.

foto: Printscreen/Instagram

- Prija je na proslavu punoletstva svog kuma došla sa prijateljem i šminkerom. Njen suprug Filip stigao je ranije sa bratom i ocem. Na proslavi je bio i Aleksandrin menadžer Blaško, koji se od nje ne odvaja godinama. Oni su svi sedeli za istim stolom i sve je bilo u najboljem redu, dok u jednom trenutku nije došlo do teške svađe. Filipu je zasmetalo to što su se Aleksandra i Blaško sve vreme došaptavali i osmehivali jedno drugom. On je u jednom trenutku dobio takav napad ljubomore da se zacrveneo od besa. Optužio ju je da ga vara sa Blaškom. Aleksandri je bilo jako neprijatno zbog svega, uopšte nije očekivala takvu reakciju supruga - navodi naš izvor i dodaje:

- E sad, da li je malo veća količina alkohola učinila svoje ili ne, ne mogu da tvrdim, ali svi su bili šokirani zbog te situacije, posebno kad se zna da njih dvoje godinama imaju stabilan brak, iako se s vremena na vreme po medijima pojavljivala priča da nisu u najboljim odnosima i da im je brak na klimavim nogama. Aleksandra i Filip su u jednom momentu izašli van sale kako se ne bi raspravljali pred ostalim gostima i tamo su proveli nekoliko minuta. Uspela je nekako da ga smiri, pa su se vratili za sto i pravili se kao se ništa nije dogodilo - dodao je izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kako navodi naš sagovornik, svi gosti su zamoljeni da o ovome ne pričaju javno.

- Vrlo je verovatno da je neko čitav incident i snimio i da će se to pojaviti na društvenim mrežama. Iako su svi gosti zamoljeni da o ovome ne govore nikom, priču je vrlo brzo po kuloarima proširio neko od gostiju. Ovo je mnogima bio dokaz da gde ima dima, ima i vatre, pošto se već duže vreme šuška da između Prije i Blaška postoji nešto više od poslovne saradnje i prijateljstva - završava naš izvor.

foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Damir Dervišagić

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Aleksandrom na broj poznat redakciji, ali se nije javljala na naš poziv. Potom smo kontaktirali i s njenim suprugom, kao i menadžerom, ali nam oni nisu odgovarali na poruke.

Podsetimo, Aleksandra je jednom prilikom govorila o razvodu od Filipa, te je istakla da od toga nema ničega i da se sve završava na pričama po gradskim kuloarima.

foto: Printscreen/Instagram

- Razveli su me već nekoliko puta. Bilo je i toga kada smo počeli da se zabavljamo. Bilo je prosidbi, kao verio me, pa će svadba, ne znam koliko puta, ali dosta. Najveći problem koji se u našem braku dešava jeste onaj kada ja kasnim, a treba da krenemo negde. Filip je u svemu veoma precizan i tačan, te ne voli kada treba da me čeka. To su neke stvari koje njega užasno nerviraju. A ja, kao i svaka devojka, ne mogu da stignem da sve završim na vreme. Inače, nemamo običaj da se svađamo, ako i dođe do toga, to je retkost. Nekako se uvek trudimo da svako svoje mišljenje i stav iznese u razgovoru, te onda pronađemo zajedničko rešenje koje odgovara obema strana - rekla je jednom Prijovićka za medije.

foto: Promo

Kurir.rs/Ekipa Kurira

Bonus video:

04:38 BOLJE MI JE KOD KINEZA NEGO U DIORU Aleksandra Prijović otkrila detalje koje nismo znali, pa spomenula koleginice: Ima ih...