POZNATA GLUMICA NAMESTILA KOLEGINICI, STAVILA TUĐ NOVČANIK U NJENU TORBU! Skandal pred predstavu: Ovo su uradili kada su saznali!

Rubrika nezaštićeni svedok je kutak dana u kojem, bez zlonamernih tedencija, širimo najzanimljivije priče sa estrade.

Imena su pod pseudonima, a pojedini tračeva vam mogu pružiti osećaj poput nekog filma, a prejašnje zanimljive razgovore koje vode novinarka Ljiljana Stanišić i vodietlj Ivan Gajić, možete pročitati ovde.

Naime, današnja aktuelnost dolazi od jedne glumice, koja želi da se odseli iz zemlje, a spekuliše se da je htela koleginici da namesti krađu, ali je uhvaćena, pa je Ljiljana Stanišić detaljnije istražila pomenut slučaj:

- Dešava se i to, čak ni glumci nisu bajni i sjajni kako se predstavljaju, u svakom žitu ima kukolja. Radi se o poznatoj glumici, a ne mora da znači da je priznata, već se često viđa po serijama, kratkometražnim filmovima, društvenim mrežama... Jednostavno, prisutna je u javnosti. Naime, ona je namestila koleginicu prema kojoj je gajila ljubomoru. To je uradila na skandalozan način, uzela je novčanik od jedne osobe, odnosno koleginice, i htela da stavi u torbu osobe prema kojoj je gajila animozitet. Kako pričaju glumci, to je bila glavna tema u jednom pozorištu.

Nakon uvertire u ovaj slučaj, Ljiljana Stanišić je nastavila sa detaljima:

U nastavku možete pročitati splet okolnosti koja ova priča donosi. Ovako nešto se nikada ne bi načinilo ukoliko bi bilo promišljeno, međutim, u ovom primeru, zloba, ljubomora, brzopletost su premašili sve druge mogućnosti, pa je priča dobila i svoj zaplet.

- Ta priča se završila tako što je Ona pokupila svoje stvari iz pozorišta, a nedugo zatim spakovala svoje stvari i otišla u inostranstvo. To je uradila u nadi da će se zaboraviti sramota koju je uradila. Međutim, tako nešto se ne zaboravlja. Pogledajte dokle je dogurala ljubomora.

