PRIJU BIVŠI DEČKO UPOZNAO SA MUŽEM, ISTORIJA SE PONAVLJA?! Tviteraši urnišu pevačicu "Ume da spoji lepo i korisno"

Kao bomba odjeknula je vest da su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović na proslavi rođendana kumice, napravili incident i to sve zbog njenog menadžera Danijela Blažića Blaška od koga se nikada ne odvaja.

foto: Printscreen/Instagram

- Prija je na proslavu punoletstva svog kuma došla sa prijateljem i šminkerom. Njen suprug Filip stigao je ranije sa bratom i ocem. Na proslavi je bio i Aleksandrin menadžer Blaško, koji se od nje ne odvaja godinama. Oni su svi sedeli za istim stolom i sve je bilo u najboljem redu, dok u jednom trenutku nije došlo do teške svađe. Filipu je zasmetalo to što su se Aleksandra i Blaško sve vreme došaptavali i osmehivali jedno drugom. On je u jednom trenutku dobio takav napad ljubomore da se zacrveneo od besa. Optužio ju je da ga vara sa Blaškom. Aleksandri je bilo jako neprijatno zbog svega, uopšte nije očekivala takvu reakciju supruga - govorio je izvor Kurira.

Mnoge je iznenadila priča o neverstvu u braku koji je izgledao jako skladno, dok sa druge strane postoje oni koji su to očekivali.

foto: Printscreen/Instagram

Na Tviteru je jedna objava izazvala haos, a u pitanju je prošlost pevačice koja mnoge podseća na trenutno aktuelnu temu i važi za dokaz da se istorija ponavlja.

foto: Printscreen

- Na konto Prijovićke i švaleracije: Sećate li se kako je upoznala Filipa? Tako što je Ljuba Perućica vodio kod Živojinovića kući, tako da, ume ona da spoji lepo i korisno - glasio je tvit.

foto: Fejsbuk

