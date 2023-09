"OBOJE SMO HEDONISTI" Saška Đoković progovorila o LJUBOMORI i odnosu sa Đorđem, a evo da li joj Noletov brat pomaže oko sina

Supruga Đorđa Đokovića Saška Veselinov otkrila je da ju je sin Aleksandar promenio, da ju je ljubav supruga Đorđa oplemenila, ali i priznala da li rade na proširenju porodice.

Saška je najpre otkrila da su ona i Đorđe sa naslednikom i njenom porodicom, leto proveli u Grčkoj i da se na tom putovanju dogodila i veridba njene sestre.

- Prvo smo bili u Grčkoj, na Mikonosu, sa mojom sestrom i budućim zetom. To putovanje će mi zauvek ostati u sećanju, jer sam prisustvovala sestrinoj veridbi. Bilo je jako romantično, na brodu i uz zalazak sunca. Nakon toga smo otišli u Crnu Goru i tamo ostali mesec dana - rekla je Saška i dodala da su joj njeni roditelji naizmenično pomagali oko čuvanja sina.

foto: Printskrin/Instagram

- Moji roditelji su nam se naizmenično pridruživali. Kada je mama bila na moru, tata je u Beogradu čuvao mog papagaja Pipija. U tom smislu, imali smo pomoć, ali je Aleksandar zaista dobra beba i nemamo problema ni kada ga sami čuvamo. Često smo sa njim van kuće. Tako da nam to nije strano, a i zadovoljstvo nam je.

"Aleksandar je došao iz čiste ljubavi u naše živote"

- Često čujem da žene govore: "Muž mi ne pomaže oko deteta." Ne mogu da razumem te žene i kako uopšte pristaju na odnose u kojima se obostrana briga oko deteta ne podrazumeva?! U našem slučaju, Aleksandar je došao iz čiste ljubavi u naše živote. Jedva smo čekali da ga upoznamo, pa sve obaveze oko njega radimo zajedno. Smatram da je to normalno i prirodno.

foto: Pritnscreen/Instagram

Saška je progovorila i o proširenju porodice, ali i otkrila da li je njen suprug Đorđe ljubomoran.

- Zaista uživam u svakom trenutku s Aleksandrom, zaljubljena sam u naš odnos. Neretko se dešava da ga probudim poljupcima, ne mogu da objasnim tu vezu između njega i mene. Ali ja sam zaista jako mlada, imam tek 23 godine i nigde ne žurim. Naravno, biću srećna ako se naša porodica u budućnosti bude širila - započela je, pa progovorila o ljubomori:

foto: Instagram

- Naš odnos je mnogo dublji i iskreniji, te stvari poput mojih fotografija na Instagramu ne mogu ni u kom smislu da naruše ono što imamo. Uostalom, on je taj koji me fotografiše. Đorđe i ja smo vrlo slični, zapravo. Oboje smo hedonisti, tako da, kada pravimo iznenađenja jedno drugom, već u samom procesu uživamo. Meni najviše znači što pored sebe imam osobu na koju mogu da se oslonim u svakom trenutku! Jedino nam se malo razlikuju karakteri. Ja sam direktnija u komunikaciji i temperamentnija sam, dok je on smireniji i ima daleko više strpljenja. Svakodnevno učimo i rastemo u našem odnosu. Najveći uspeh je što smo uspeli da izgradimo pravo prijateljstvo, a to je sjajna podloga za vaspitanje našeg deteta u budućnosti.

