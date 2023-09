FILIP CAR HTEO ALEKSANDRU NIKOLIĆ DA BACI SA TERASE U MORE! Otkriveni jezivi detalji svađe, sve je moglo biti KOBNO

Kako se govori, tokom raskida je izbila žestoka svađa, tokom koje je Car zapretio Aleksandri da će je baciti u more ako odmah ne napusti Hrvatsku.

Pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga", Aleksandra Nikolić, boravila je u Crikvenici dve nedelje gde je proslavila i rođendan Filipa Cara, međutim, odmah nakon slavlja ljubav je pukla, a ona je uplakana krenula taksijem za Beograd jer niko nije hteo da je vozi.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, kako saznaju domaći mediji, izbila je žestoka svađa, tokom koje je Car zapretio Aleksandri da će je baciti u more ako odmah ne napusti Hrvatsku. Njih dvoje se već neko vreme ne slažu i neprestano se svađaju, a ovog puta je, po svemu sudeći, definitivno kraj.

Aleks je otišla kod Cara kako bi bila tu za njegov rođendan, sve je bilo okej prvih pet dana, a onda su krenula razna prebacivanja, i on njoj i ona njemu. Nikako se nisu slagali, ali kao i u rijalitiju, posvađaju se najstrašnije, pa se onda pomire i tako u krug. Filip je u jednom prelepom restoranu organizovao žurku za rođendan i okupilo se njih trideset. Svi su bili veseli, pilo se, pevalo, da bi u nekom trenutku krenula ozbiljna svađa između njega i Aleks, otkriva izvor, te nastavlja:

Počeli su da viču, da se guraju, bilo je katastrofalno i vrlo neprijatno. On je njoj svašta izgovorio, devojka je počela da plače... U jednom momentu joj se čak uneo u lice i rekao da odmah krene za Srbiju ili će da je baci sa terase u more da pliva do Beograda. Jedva su ga smirili! Ona je sa jednom njegovom sestrom otišla do stana, uzela svoje stvari i taksijem krenula za Srbiju. Baš je bilo užasno i nakon onakve svađe mislim da se neće pomiriti, ističe izvor sa lica mesta.

foto: Printskrin/Instagram

Nikolićeva je, inače, potvrdila navode da je došlo do raskida sa verenikom.

Filip i ja više smo se razišli, ne možemo da nađemo zajednički jezik kada je naša budućnost u pitanju. Nemamo iste stavove i razmišljanja i to nas dovodi do ružnih situacija i reči. Meni sada treba samo mir, izjavila je Aleksandra.

Kurir.rs / Alo

