ANA ISPALILA RASTU ZBOG NJEGOVE DEVOJKE! Dobila pozivnicu na vreme, ali se ipak odlučila za KAFANU: Ovo su svi DETALJI

Ana Nikolić nije želela da se pojavi na premijeri autobiografskog filma "3211" svog bivšeg supruga Stefana Đurića Raste, iako ju je on na vreme pozvao da dođe s njihovom ćerkom.

Kako saznajemo od dobroobaveštenog izvora, Rasta nije imao ništa protiv da crvenim tepihom prošeta i Nikolićeva, ali ona nije želela da sebe dovede u neprijatnu situaciju, a glavni razlog za tu odluku bila je sadašnja Rastina izabranica. Umesto premijere filma, pevačica se odlučila da ode na rođendansku proslavu svog prijatelja frizera.

- Ana je na vreme dobila pozivnicu od Raste za premijeru. On je želeo da je to veče vidi i da s njom podeli radost zbog početka prikazivanja filma i novog albuma, koji govore o najtežim danima njegovog života i četvoromesečnom boravku iza rešetaka u Centralnom zatvoru. Iako se ne pojavljuje u filmu kao lik, Ana je bitan deo Rastinog života i majka njegove ćerke. Ipak, ona ga je, što bi se reklo, iskulirala i jednostavno se nije pojavila. Svi su ubeđeni da je glavni razlog za to što se na premijeri filma pojavila i reperova devojka Marija, te da nije želela da se susretne s njom. Svi znamo koliko je ona osetljiva kad je odnos s Rastom u pitanju, a posebno kad su u pitanju ti ljubavni odnosi - ispričao nam je izvor, pa dodao:

- Umesto filma, Ana je otišla u jedan restoran u Skadarliji na rođendansku proslavu svog frizera i prijatelja. Ona i Rasta su bili na manje od pet kilometara jedno od drugog. To je svima bilo smešno. Bila je vesela i u svom fazonu, nije delovala da je nervozna zbog toga što je to veče Rasta bio u centru pažnje. Celo veče je pevala, bile su tu i njene koleginice - Vesna Zmijanac, Goga Sekulić, s kojom je i zapevala uglas, Ljupka Stević i modna kreatorka Suzana Perić. Kada je ulazila u restoran, okupljene medije je zanimalo zašto nije otišla na premijeru i da li je imala prilike da pogleda film, na šta je ona odgovorila: "Da, ja sam hologram. Mogu sve. I tamo sam i ovde. Znam šta se dešava u tom filmu. Ja sam producent tog filma" - završava naš izvor.

Ana je na rođendan došla doterana, u bordo satenskoj haljini, koja je imala poveći dekolte. Ispod nije nosila bez brusthalter, a kada je raširila haljinu, šlic do kuka otkrio je njene noge.

Inače, Rasta se na premijeri pojavio u društvu svoje devojke Marije Balaban i ćerke. Par je ruku podruku prošetao crvenim tepihom, a onda s decom ispozirao za foto-reportere. Svu pažnju medija ukrala je Rastina izabranica, koja se pojavila u izazovnoj crnoj haljini s prorezima, a dok je pozirala, nije skidala osmeh sa lica.

Podsetimo, Rasta je pre nekoliko dana u intervjuu za Kurir ispričao i zašto se Ana nije pojavila u filmu i kako je izgledala njena poseta dok je boravio iza rešetaka.

- Ana je bila samo jednom u poseti. Taj susret je bio dosta smešan s obzirom na situaciju u kojoj smo se nalazili. Ona ima dosta specifičan smisao za humor, tako da smo se smejali toj poseti. Nije bilo nikakve zle namere kada smo odlučili da Ana ne bude prikazana u filmu. Ja sam u startu bio za to da se ona pojavi i da glumi samu sebe, ali je jako teško naći nekoga ko bi mogao da isprati taj karakter u svakom smislu, tako da smo na kraju odlučili da taj segment nećemo imati u filmu - rekao nam je tada Rasta, te je istakao da Ana nije imala priliku da pogleda film pre premijere, jer je hteo da "neke ljude sačuva i da sve pogledaju čiste glave i razuma".

