DENIZ DEJM EKSKLUZIVNO NAKON ŠTO SU JE PRETUKLI: Tu mi je švaler, pomaže mi da se svlačim i oblačim! OVAKO JE DOŠLO DO PREBIJANJA

U proteklih nekoliko dana, jenda od vesti koja izaziva veliku pažnju svakako jeste informacija da je Denis Dejm na rođendanu svog prijatelja pretučena.

Učesnica rijaliti programa je zbog povreda završila u Urgentnom centru.

Ekskluzivne detalje je iznela u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, pa je rekla sledeće:

- Danas sam malo bolje, prijavila sam nasilnika policiji, kod mene je švaler koji mi je malo i obezbeđenje, imam nekog pored sebe da mi pomogne da svlačim i oblačim. Bilo je svašta nešto, ustvri se desilo posle rođendana, na samom rođendanu su bili fini i kulturni ljudi. To se desilo na parkingu kada sam zvala taksi. Taj nasilnik mi se prvo obratio sa seksualnom konotacijom, mislio je da ću ići sa njima, ali sam rekla da ne može tako i onda je postao nasilan.

- Nije dugo trajalo, brzo su došli mi pristigli u pomoć. Imala sam presek sećanja, nešto me je vukao, te me šutirao. Imam i na nozi povrede, onda sam otišla pravo u Urgentni centar. Ne znam o kome se radi, policija istražuje, radi sve da saznaju ko je to. Malo je problem jer ja ne znam ko je nasilnik.

