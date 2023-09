OTKRIVENO KOLIKU PENZIJU IMA RADE JOROVIĆ Cifra će vam potpuno pomutiti UM, ali ne zbog toga što je VELIKA, šokantno je MALA

Pevač Rade Jorović sada živi od penzije koja je 30.000 dinara, a nekada je, kako je sam ispričao, na proslavama zarađivao veliki novac.

- Malo sam avanzovao u međuvremenu. Sada primam 30.000 - rekao je pevač kroz smeh, koji je donedavno primao penziju od 25.000 dinara i nastavio:

- Ali dobro ja imam malo tantijema od izvođačkog prava, ima malo i koncerata pa se skupi dovoljno. Uvek se setim i kad imam i kad nemam ko sam bio i ko sam sad. Samo se setim one faze kad sam bio niko i ništa i kažem: polako. Sve će biti. E sad dokle ću da živim ne znam. Hvala Bogu neka bude 105 pa opet - kaže pevač.

Pevač Rade Jorović pričao je ranije da je nekada na proslavama zarađivao i po 50.000 maraka.

- Jako sam loše prošao sa penzijom, ali ne mogu da se žalim jer sam hvala Bogu dočekao penziju. Kolika je - tolika je, bitno da je dugo koristiš. Ono što sam ja plaćao godinama, na kraju sam dobio nekih 25.000 dinara. Dobio sam status istaknutog umetnika, ali nažalost nisam penzionisan kao umetnik, već kao zanatlija. Ja sam uplaćivao sam sebi u nadi da ću jednog dana dobiti tu nacionalnu penziju. Video sam kad je država raspisala konkurs, da je konkurencija velika, tako da će se tu umešati svega po malo, možda će biti i politike, ko zna... Ko bude jači, taj će pobediti, kao i uvek... Iza mene niko ne stoji, samo moj rad, ali ima kolega, koji su na razne načine došle do nje - kaže Rade za Kurir, te dodaje da mu je drago što Lepa Lukić ima tri penzije od skoro 2.000 evra mesečno.

- Čuo sam da Lepa ima tu nacionalnu penziju i još dve, hvala Bogu kad može da je koristi. Ja sam ceo život i karijeru proveo pomažući drugima, kad je trebalo da izvučem svoj prosek, možda je trebalo da uplaćujem više i sad bih imao više. Ali, ja sam živeo u turbulentnom vremenu, kada se mnogo humanitarno radilo, ali ne žalim, jer mi je drago da sam mogao da pomognem drugima. Uvek sam skromno živeo, dovoljno mi je 25.000 dinara. Imam i malo primanja od tantijema kao autor i kantautor, a ponekad odradim neku tezgu i ja sam zadovoljan - priznao je Jorović.

Pevač nije znao koji je to najveći honorar koji je dobio za svoju čuvenu pesmu "Oficir".

- Ne znam zaista, ja sam radio velika veselja, nekad sam bio kralj svadbi i veselja. Nisu to bile neke velike cifre, kao što se sad naduvavaju u javnosti. Previše izmišljaju, spominju 100.000 evra ili maraka, to je sve laž. Sećam se jedne svadbe, bilo je nas 50 muzičara i pevača, prešli smo tad 50.000 maraka, ali smo svi delili po rangu. Te priče mog kolege Ere Ojdanića da je na svadbi u Ritopeku zaradio 110.000 maraka, to je njegova šala, ja u to ne verujem. Možda je malo zaboravio (smeh). Svi bi to voleli, ali nije tačno to - završio je Rade.

