OVO MOŽE SAMO ZORICA MARKOVIĆ! Pevačica urnisala učesnike Elite, kada vide šta je rekla BIĆE HAOS, posebno udarila na Kačavendu

Poznata pevačica i bivša učesnica rijalitja ''Zadruga'' Zorica Marković komentarisala je učesnike ''Elite'' i aktuelna dešavanja. Tom prilikom nije štetela pojedine učesnike.

- Ekipa je top. Ima vrlo simpatičnih teletabisa, a i fikusa, ima i vrlo aktivnih učesnika. Ja se dosta smejem. Vrlo je interesantna sezona. Čuburac mi se jako dopada, mali Uroš mnogo, Snežana se istakla... Dopada mi se Mileusnić, on je najjači lik tamo i najbolji frajer tamo. Nikola Bukilić je isto top frajer. Bilo je jako dirljivo kad sam gledala Bojanu, nadam se da će izdržati - rekla je Zorica i prokomentarisala lik i delo Milene Kačavende s kojom je vodila rat nakon završetka Zadruge 6 zbog Ane Ćurčić.

- Sanjin je nagrabusio, on se zaljubio, hoće kući. Gledam i ne verujem, što ne kaže da se zaljubio u ženu, to ima da pršti od emocija. Milena mi se ne dopada kad preteruje. Njen problem, to Bog ne može da raščivija. Zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Sve će se to otkriti i doći na svoje, niko tu nije ispravan. Ne volim kad se previše zalazi u privatnost ljudi koji nisu učesnici. Ne znam šta treba čovek da uradi čoveku da ga poznaješ preko 20 godina, da ga braniš toliko i da okreneš ploču. Ona ima pravo da radi šta hoće, ali meni se to nikako ne dopada - rekla je pevačica i žestoko potkačila Marka Janjuševića Janjuša.

- Janjuš je prenaglašen. Malo mi je degutantno to što radi, sve radi namerno i na silu... On bi sve. Matora je neaktivna totoalno, ako se oženila, to ne znači da treba da ćuti, isto mislim i o njenoj ženi Aniti - poručila je pevačica.

