BESAN! OGLASIO SE VODITELJ GRANDA Otkrio pravi istinu o svađi s Teinom mamom Božicom u šminkernici, evo zašto nije sve DOGOVORENO!

Siniša Medić se oglasio nakon natpisa da je dogovorena svađaj Tee Tairović i njega.

"Pre nekoliko dana na aerodromu ekipa crnogorske TV ekipe postavila mi je pitanje o tom snimku jer i posle toliko godina ne prestaje priča o tom video klipu i evo ajde da zauvek stavim tačku na to. Stojim iza svake reči i sve je istina sto odsto. Tea je bila gošća kod Vesne Milanović i mene u Grand specijalu. Vrlo lepo smo je dočekali, a ona je bila skroz ok", počeo je voditelj.

foto: Privatna Arhiva

"Tea je samo par dana pre toga došla na gala večeru koja je bila organizovana u jednom hotelu povodom rođendana jednog brenda na koju sam je pozvao i imali smo dobar odnos. U emisiji je često je odgovarala sa “No comment”. Kada ste u emisiji, svi smo ozvučeni i to čuju ljudi na sceni, režiji... i svi oni čuju sve. Zbog tog čestog "No comment", predlažio sam Tei da, kada je budem ispraćao sa scene, da ću joj postaviti čuveno pitanje na šta ona kaže ajde a ja ću smisliti neki dobar odgovor. Dešava se scena, ja joj postavljam pitanje ona opet odgovara sa "No comment" i odlazi sa scene. E tek onda sledi Šok. Ulazimo svi sa scene u garderobu, Tea se već presvlačila i ja prvo nalećem na njenu mamu i pitam je kroz osmeh "Kako smo odglumili”, na šta žena počinje da viče na mene i svašta da mi govori", objasnio je situaciju, pa dodao kako je prvo mislio da se Teina mamam šali.

foto: Kurir

"U prvom trenutku mislio sam da se šali, ali pošto sam video da nije baš tako, bio sam i ja neprijatan jer na bezobrazluk odgovaram bezobrazlukom. U tom trenutku Tea izlazi iz garderobe i prolazi pored svih nas i bez pozdrava odlazi. Meni ni dalje nije bilo jasno šta se dešava, ja je pozivam na telefon, ali ona se javlja i odmah prekida vezu. Kao prvo ne znam ni dan danas zašto je to uradila i tako se ponela a drugo ovo da je istina i znaju je mnogi ljudi koji su bili tamo i čuli ceo nas dogovor. I na kraju ja Tei čestitam na uspehu koji postiže i popularnost je evidentna, ali kakav je čovek o tome neću jer iz ove cele priče možete zaključiti", rekao je Medić.

