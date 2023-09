MARIJANI MIĆIĆ PROMENJEN ŽIVOT! Zbog ovog muškarca sada sve izgleda OVAKO, priznala je kompletnu ISTINU

Glumica i voditeljka Marijana Mićić prošle godine dobila je ćerku Anu, a sada je ponovo u drugom stanju i u oktobru će roditi još jednu devojčicu.

Prvu trudnoću glumica je dugo čuvala u tajnosti, baš kao i identitet svog partnera. Miloš je inače po profesiji producent i sin je pevača Srđana Marjanovića, a upoznali su se sasvim slučajno o čemu je ona svojevremeno pričala.

"Slučajno, na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu pa sam ga primetila", otkrila je Marijana svojevremeno. Kako je istakla, Miloš ju je promenio, ali na bolje.

"Miloš je divan momak i stvarno nije bilo potrebe da ga menjam. Ipak, on mene jeste promenio, ali ne namerno. Jednostavno, znao je da u svakom trenutku reaguje kada imam neke svoje žute minute, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna, on je sve to sveo na minimum. Pozitivno utiče na mene, tako smo se našli i sve se desilo spontano" rekla je ranije Marijana.

Budući da je sa Milošem počela da se zabavlja u 30. godini, drugačije je gledala na muško-ženske odnose nego što je to bio slučaj kad je bila u dvadesetim.

"Kad imate dvadeset i neku, burnije reagujete na svaki partnerov gest. U tim godinama manje je kompromisa, a više rasprava, pa veze brže pucaju. Kod nas se sve lepo poklopilo. Miloš je 'u glavi tačan' za odnose, pa je uspeo da i mene kanališe do granice da sada i ja isto reagujem", rekla je svojevremeno Marijana, koja je jednom prilikom objasnila i da partner od nje nema nikakva očekivanja, već joj isključivo pruža podršku.

"Mogu da pođem od svog ličnog primera, ali moj partner ništa ne očekuje od mene. Ja i kada imam potrebu za sređivanjem i nekim promenama, on mi često govori da to ne radim. Jer mi žene se ne sređujemo za muškarce, već za sebe", rekla je ranije Marijana u emisiji.

