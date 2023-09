"ULAZIM U ELITU DA POBEDIM" Maja Marinković najavila KARAMBOL, evo kada postaje učesnik rijalitija!

Maja Marinković se nakon operacije povećanja zadnjice uspešno oporavila, a kako nam je rekla, prezadovoljna je svojom novom pozadinom.

Pred ulazak u rijaliti planira kraći put, a onda će se za mesec dana useliti u "Belu kuću" da se obračuna sa svima.

foto: Printskrin/Instagram

- Idem u Pariz s društvom i mnogo se radujem. Uživam u slobodi, izlascima, provodu i prijateljima i svemu onome za šta nisam imala vremena dok sam bila u rijalitiju - rekla je Maja, pa je otkrila da će u "Eliti" svakog postaviti na svoje mesto:

foto: Printscreen

- Vidim da me pojedinci svakodnevno pominju, a neke učesnice me kopiraju i volele bi da budu Maja Marinković. Žao mi je što u tome ne mogu da uspeju, jer jedna je Maja, kraljica šera i rijalitija! Bez mene šou nije šou, a ubeđena sam da će on tek početi kada ja uđem! Zato je logično da ove sezone ja i pobedim!

Starleta i rijaliti zvezda kaže da dečka nema, ali da postoji neko ko joj se dopada. Ipak, ima visoke standarde, pa u život više ne pušta bilo koga.

- Zaljubljenost je za mene teška reč, ali postoji neko ko mi se dopada. Ja imam takav stav da ne može svako ni da mi priđe, niti treba. Nisam uobražena, ali držim do sebe. Treba da se oseti energija, da se ljudi prirodno spoje ako osete hemiju. Nikada nisam imala problema kada su momci u pitanju i nikada nisam doživela u svom životu da me neko odbije! Ne mogu da kažem da nisam imala loše izbore, ali sve su to životne lekcije. Sebe smatram strastvenom ženom, koja kada voli, voli bez rezerve - kaže Maja.

foto: Printscreen

Ipak, na pitanja o Janjušu, Caru i Bilalu, kao i koga je od njih trojice najviše volela, nije želela da odgovori.

- O bivšim momcima ne pričam, kako im ne bi davala na značaju - kaže Marinkovićeva.

Jedna od najatraktivnijih rijaliti učesnica do sada je na sebi puno toga korigovala plastičnim operacijama. Ipak, smatra da se ljudima kod nje više dopada njena energija nego spoljašnjost:

- Fizički izgled je nešto što privuče, ali to je samo vizuelno. Osoba mora da ima "x" faktor i da poseduje osobine dobrog čoveka. Ja sam na prvom mestu lojalan prijatelj i dobra sam osoba, ali sam i mangup, u svakom smislu te reči. Mislim da me zbog toga bivši i dan-danas vole - rekla je Maja.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:09 Maja Marinković pokazala novu zadnjicu