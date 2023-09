PRVI PUT! Soraja konačno pokazala svog dečka, pravi je GOSPODIN, a tek da vidite kako se OBLAČI

Starleta Soraja Vučelić početkom godine se porodila i na svet donela sina Kana. Nekoliko puta je u intervjuima isticala kako se oseća kao potpuno nova osoba.

Sada je na svom Instagram profilu objavila muškarca, koji joj je po svemu sudeći partner, jer se drže za ruke i uz to napisala.

Kako izgleda Sorajin dečko? foto: Damir Dervišagić

- Moja ljubav je moj omiljeni glumac ikada - stavila je Soraja zagonetno na Instagramu, dok mu je lica prekrila srcem.

Podsetimo, Soraja je jedan deo leta provela u Crnoj Gori sa sinom Kanom.

- Dosli smo da ga upoznam sa braćom i sestrama. On uživa. Jako je porastao, jako je napredan i mogu da se pohvalim. U Bodrumu smo uživali, ovde su prevelike gužve. Moj sin nikad neće postati poznat, ja ne volim da se eksponira, ni svog izabranika, ni sina ne bih eksponirala. Moja popularnost pripada prošlosti - rekla je ona nedavno za "Premijeru" i dodala:

Kako izgleda Sorajin dečko? foto: Printscreen

- Kan je dete za poželeti, život mi se promenio zbog njega, sada je on prioritet. Radimo na proširenju porodice, jedva čekamo da on dobije pojačanje. Sad sam totalno spremna za to. On mnogo voli decu.

Kurirr.rs / Blic

Bonus video:

00:04 Soraja se ljubi sa devojkom nekoliko sati pre privođenja