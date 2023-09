ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Prostitutka zevela policajca, Voditeljku osramotio poslodavac

Jesen je počela i odmah na površinu isplivavaju jake informcije. Zato idemo samo direktno, konkretno i u metu. Poznata prostitutka koja je više puta privođena zbog najstarijeg zanata, zvaćemo je Namazana, smislila je pakleni plan. Namazana više ne želi da bude iza rešetaka, niti da joj se pišu prekršajne prijave, pa je zavela ni manje ni više nego policajca koji zaslužuje da ga zovemo Šonja. On važi za nekog ko vodi računa sa kim se petlja, ali je pao. Zaljubio se i sad je u vrzinom kolu. Na poslu su već posumnjali da između Šonje i Namazane ima nešto više i sada je prpa. Predstavnik javnog reda i mira je stavljen na ozbiljne mere, a da to i ne zna. Snimaju ga sa svih strana i čeku trenutak da ga se oslobode. Zbog nje je baš u problemu. Nedavno su ga videli sa njom i to je bio službenim autom. Viđaju se po Srbiji i to on iznajmljuje sobe po selima jer nikako ne sme niko da ga vidi sa njom u gradu. Problem je taj što ona ne vozi kola i moraju zajedno. Tako su ih spazili na naplatnoj rampi. Prepoznao ga je kolega koji radi i odmah dojavio ostalima. Interesovalo ga je otkud Šonja sa Namazanom kada znaju da ju je nekoliko puta privodio. Desilo se čudo, ona je uspela da ga navuče da se vide mimo policijske stanice, poljubila ga u vrat nekoliko puta, pao je i seks takođe nekoliko puta i sada je sve otišlo predaleko. Dokle će ostaje nam da vidimo.

Do tada idemo malo do jedne voditeljke koju ćemo da zovemo Glupava. Ona se trudi da bude neko i nešto u tom poslu i da dobije svoju emisiju još bolju nego što sada radi, ali ne vredi. Napravila je nekoliko grešaka i sada je pitanje trenutka kada će je se rešiti sa malih ekrana. To joj je gazda lično rekao i to javno. Ali, glupava to ne kapira. Tražila je celovečernji program da vodi, ali od toga nema ništa. Nije to neka medijska kuća gde radi, ima i gorih od nje, ali je prevršila svaku meru. Zanela se, umislila da će preći na jaču poziciju, a u stvari samo sebi pravi probleme, a i poslodavcu. Neće više da je toleriše, izribao ju je samo tako. Glupava je odlučila da uzme bolovanje da dođe sebi i da vidi šta će dalje. Eto, drage moje svega ima samo neka je hleba i igara. Čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

