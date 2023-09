"BEBICA JE JEDAN OD KEROVA MILENE KAČAVENDE, MOJE IZBACIVANJE JE NJENO DELO" Čuburac zbog nasilja izbačen iz "Elite", sad ovo kaže

Nakon žestokog okršaja Davida Romana, poznatijeg kao Čuburac i Nenada Macanovića Bebice u "Eliti" produkcija je odlučila da reaguje i momentalno diskvalifikuje učesnika iz velike Britanije.

foto: Petar Aleksić

Doneta je oduka da Čuburac bude hitno izbačen iz rijalitija jer je dva puta pesnicom udario Bebicu.

On je ubrzo napustio imanje, a onda se na mrežama pojavila fotografija na kojoj se vidi da je David nakon izbacivanja otišao pravo kod Kristijana Golubovića.

Gledaoci rijalitija ostali su šokirani fotografijom na kojoj se vidi David iz rijalitija kod Kristijana u stanu, a kako je u pozadini, verovatno je slučajno upao u kadar.

foto: Printscreen

Naime, nakon ovog događaja, Čuburac se oglasio i ispričao svoju stranu priče.

- Pukao sam u trenutku, nisam znao gde gledam, ni da li ima kamera. Bebica je jedan od kerova Milene Kačavende i moja diskvalifikacija je njeno delo. Ona je kriva. Pravi klan. Ljudi, verujte sve šta govori mali Uroš, on ju je pročitao kao niko tamo. Ja sam davao sve od sebe da joj skinem masku, ali ona je smislila plan da se urote protiv mene. Nemam para, nemam odeću. Hvala Bogu pa je naišao Kristijan, znao je da ću biti ispred one pumpe - izjavio je on.

Kurir/ Blic

Bonus video:

04:29 Aleksandar Požgaj i Nenad Macanović Bebica pred ulazak u Zadrugu 7 Elitu