SLAĐA DELIBAŠIĆ DOŽIVELA PAKAO NA KOSOVU! Pevačicu izvukli iz kola, pa hteli da HAPSE: Svi detalji DRAME, digla VELIKU FRKU

Slađa Delibašić, doživela je veliku neprijatnost pre dve nedelje, kada je sa rođenim bratom krenula na Kosovo, na majčin grob, i u posetu familiji.

Problem je, priseća se, izbio kada su njenom bratu zabranili da nastavi put.

Pre dve nedelje sam bila, bio je i moj rođeni brat Srđan. Na granici su nas lepo izvukli iz auta, išli smo prvo kod moje mame na groblje, a onda sam imala nastup u jednom klubu. Rekli su Srđanu:"Ne možeš, moraš da se vratiš", on:"Ko mora da se vrati?!". Ja sam digla frku, kažu:"Sad ćemo da vas privedemo", ja kažem:"Hajde, privedite me". Srđan mi je rekao:"Nemoj da praviš problem, idi dole, čekaju te i familija i svi", tako da se on vratio sa granice autobusom za Beograd - prisetila se Slađa.

Ona je, inače, iako ima svoje nekretnine otišla u podstanare.

- Imam tri kuće, ali neću da smetam deci. One su velike, imaju svoj život. Ja sam dupla škorpija, džangrizava... Zašto je ovo neoprano, zašto je ovo bačeno ovde, zašto je ovako, onako... To sam ja. Rekla sam:"Imate svoje živote, svoje kuće, ja idem i to je to". Zašto da ne - rekla je ona u "Premijeri".

