NINA BADRIĆ ODLUČILA DA PRIZNA SVOJ STRAH! Reč je o zmijama na dve noge, bila je potpuno ISKRENA

Krož život je Nina Badrić išla uzdignute glave i vedrog duha. I kada joj je bilo teško, znala je da mora napred, da tuga i bol neće večno trajati i da mora da uspe i bude najbolja verzija sebe. Osmeh joj je bio pokretač, a najbliži inspiracija.

Zato kada pogleda život unazad može da kaže za sebe da je srećna žena. Voli život, a i on nju. Diše punim plućima, veseli se svakom danu, a njene balade razoružavaju i najkamenija srca.

Odrastali ste u vremenu koje se poprlično razliku od današnjeg. Da li neka preispitujete svoje odluke, životne puteve kojima ste išli? Da li kad kažete: “Nina, mogla si neke stvari drugačije, bilo bi ti bolje u životu?”

- Prošla su i ta vremena kad sam se bavila prošlošću i pogrešnim odlukama. Sad samo gledam prema sutra i bavim se onim što živim. Naravno da sam napravila greške koje su me koštale, no žaliti za time je izgubljeno vreme. Drugi puta ću pametnije.

Dino Merlin u pesmi kaže: “Smehom strah pokrijem uvek”. A vi? Da li imate strahove, da li dozvoljavate da vas strahovi parališu?

- Nemam strahove. Od ničega i nikog. Puno radim na sebi i shvatila sam da su naši strahovi imaginarna stvar. Što se treba desiti desiće se. Ne treba čovek puno glavu razbijati oko nećega što se tek treba dogoditi. Ustvari lažem... Bojim se zmija i njih ne volim sresti ni na dve noge, a kamoli one koje puze. (smeh)

Držaćete večeras već sada tradiconalno koncert u Nišu, a dan kasnije i u Novom Sadu. Rado ste viđen gost u Srbiji. Da li to publika više voli Ninine balade ili vaš vedri duh ili to u kombinaciji?

- Mislim da sve zajedno čini pravi spoj. Ljudi već znaju što od mene mogu očekivati na koncertima ja ih nikada ne odrađujem za mene su oni svečanost i ja istinski uživam u svakom svom koncertu. Ljudi to osete i uzvraćaju mi na najljepši mogući način. Obožavam svoj posao i uvek ostavim ”srce na terenu” da se izrazim sporstskim žargonom.

Nedavno ste objavili duetsku pesmu “Nemoj” sa Petrom Grašom. U njoj između ostalog kažete: “Nemoj, nemoj, nemoj, nemoj da mi srce stane, ne diraj u rane”. Svako ko je prošao kroz ovo zna koliko ljubavne rane bole. A, vi šta imate da kažete?

- A ja sam se zaljubila u stih ”Volela bih bit mlađa verzija sebe pa da mogu znat jel mi mesto kraj tebe ili ne”. Divna pesma koja je publiku osvojila, a to je najvažnije. Ljudi jako vole da je pevaju od prvog dana na koncertima, a Petar i ja smo vež 11 nedelja prvi na hrvatskim top listama što je svojevrsni presedan. Pesma govori o prolaznosti, a najlepše od svega je što ona nosi pozitivnu poruku.

Kada pogledate svoju karijeru unazad, reklo bi se da ste ponosni na nju. Građena je temeljno i bez skandala. Reklo bi se da je uloženo puno truda da ona bude čista. Da li ste ponosni na to?

- I te kako sam ponosna na sebe. Stvorila sam karijeru bez skandala bez padova bez igrica i bez timova koji su mi pisali pesme. Ispalo je tako, a nisam tako želela. No kroz vreme se pokazalo da je ovo moj put. Pesme koje sam sama napisala donele su mi najveći uspeh, a čitav život sam čeznula za timom autora koji će stvarati pesme za mene a ja ću samo pevati. Na kraju se dogodilo da je sve kod mene moralo da ima teži put. Najpre sam morala da uspem da bi se kompozitori zainteresovali za mene. Sad je lako. Sad je neki period u kojem sam mirna, rasterećena i u kom me je Bog pomazio sa par velikih i dobrih pesama u nizu.

Balade su obeležile vašu karijeru. Kažu da neko ko nije patio u životu, s toliko emocija ne bi mogao da iznese neku tešku baladu, kakve su većinom vaše. Da li ima istine u tome?

- Treba imati dušu da pevas takve pesme jer one se zapravo najmanje pevaju, a najviše iznesu emotivno. Srećna sam što imam taj dar da pevam iz duše kako se kaže. Ja niti jednu pesmu ne snimam više od dva pokušaja. Emocija je ono što čini pravog pevaca. Svaku pesmu proživim duboko i pevam o emocijama koje i sama prolazim.

Ovo leto vam je bilo radno, ali sto dosta provodili i na Hvaru, koja je vaša oaza mira. Kada ste tužni ili neraspoloženi, da li birate takva mesta da se osamite i da li u vašem životu postoji takvih trenutaka, s obzirom na to da vas uvek vidimo nasmejanu?

- Ja sam srećna žena. Uživam u svojoj oazi na Hvaru gde sam stvorila topli dom. Kad mi dosade hvarski dani vratim se u Zagreb i tako ukrug. Ja više nemam vremena za tugu ili neraspoloženost, tako da ćete me gotovo uvek videti nasmejanu ali iskreno. Život je prekratak za bilo što drugo osim za sreću. A sreća je samo naša odluka. Ja sam odlučila da budem srećna i niko sa strane mi ne može poremetiti moju odluku jer moje raspoloženje zavisi samo od meni. Svaki dan se zahvalim Bogu i na teškim i na lepim stvarima. I na taj način idem kroz život. S velikom verom da svaki novi dan nosi još veću radost.

Nedavno ste objavili fotografiju sa mamom Milom. Kažu da ono što pokupite iz porodice u najranijem detinjstvu, to zauvek ostaje u vašem srcu i ponašanju. Šta ste pokupili od nje na šta ste ponosni?

- Meni je moja mama ostavila u nasleđe najvažnije, a to je životna snaga. Ona je žena koja je puno toga prošla u životu i još uvek se smeje i raduje svemu. Naučila me je da se ne predajem nikad bez borbe. Nije me razmazila i odmalena sam morala sve da zaslužim svojim radom. Dala mi je poštenje i iskrenost jer ako imate dobre i poštene roditelje i sami postajete takvi. Ta naivnost me je puno koštala u životu, no lepše mi je ovako. Makar mirno spavam, a drugi nek se boje jer sve ipak jednom dođe na svoje.

Vaša blaga narav, vedar i pozitivan duh, tera mnoge da se ugledaju na vas. No, da li vas je nekada baš to koštalo?

- I te kako me je koštala moja naivnost i poštenje. Sad sam već naučila da se sačuvam. A nekad sam išla srcem kroz sve. Dok mi se srce nije slomilo par puta. Tad čovek nauči čuvati prave reči i postupke i emocije za prave ljude u životu.

Da li da očekujemo uskoro prvo singl, pa album... Da li ćemo uz nove pesme kupovati više maramica nego obično ili ćemo skakati uz taktove novih numera?

- Nemam pojma. (smeh) U svakom slučaju biće puno novih pesama, a verujem da će se u svakoj poneko i pronaći. Ja uvek u svojoj glavi radim brzu pesmu, no čim snimim baladu ljudi se zaljube u nju. A meni ne preostaje ništa drugo nego da pratim ljude i njihove želje. Zbog njih i postojim.

