"ŽENE U ĆELIJI SU IMALE RUPE NA TELU, BUKVALNO SU SE RASPADALE" Teodora otkrila stravične detalje iz zatvora: I mamu su mi hapsili

Nekadašnja učesnica Parova, sada rijalitija Zadruga Teodora Radojičić, pre nekoliko godina je uhapšena u Beču zbog trgovine heroinom, a zatim i osućena na četiri godine zatvora kao glavni narko-bos.

Iz zatvora se oglašavala pismima, a u jednom, Teodora je otkrila da je pola godine provela u četiri zida sa narkomanima koji su bolesni. Pred ulazak u Pinkov rijalitiji je otkrila kako je uhapšena, ali i kako su izgledali dani u zatvoru.

"To se dešavalo u Beču. Izašla sam iz stana i videla da mi u susret ide dvadeset muškaraca. Nije mi ni na kraj pameti bilo da su to policajci u civilu. Javila sam im se na engleskom i oni meni, pa su me opkolili i počeli da viču. Stavili su mi glavu među noge, ruke iza leđa, i sve su mi uzeli iz ruku. Insistirali su da im pokažem gde živim, upali su u stan i počeli da pretresaju. Pokušavala sam da im objasnim da ne znam o čemu je reč, ali nisu me slušali. Nakon pretresa su me izveli iz zgrade i uveli me u auto. Tada sam shvatila da su me inspektori pratili danima", rekla je Teodora i dodala da ne zna da li je u tom trenutku bila uplašena.

"Ne znam da li sam bila uplašena, mešale su mi se emocije... Vraćala sam film, bila sam nemoćna, osećala sam se kao da sam sve izgubila, nisi gospodar svog života, ni sudbine. Odmah sam pomislila na drage ljude, brinula sam da li ću videti baku Bila sam kao Alisa u zemlji čuda, nisam znala ni jezik, ni šta se dešava, ni da li ću se čuti s nekim, da li će me neko obići... Totalna konfuzija. Nakon skoro tri nedelje prebacili su me u ćeliju s desetak žena, koje su imale rupe na telu, bukvalno su se raspadale od raznih bolesti. Bilo je grozno".

Aktuelna učesnica Elite otkriva i da je njena majka uhapšena kada je ona bila sedmi razred. "Bila sam sedmi razred, mama mi je rekla da ide na dva dana i da se vraća, ali se nije pojavila. Otišla sam da je tražim kod prijateljice, a kada je njena prijateljica videla u kakvom sam stanju, rekla mi je da je mama uhapšena zbog preprodaje droge. Ne želim da pričam o njoj, ona ne želi da bude deo javnog života i ja to poštujem".

