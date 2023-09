DVA SATA NAKON CELE DRAME CAR SE PONOVO JAVIO MAJI MARINKOVIĆ! Ona ga odmah raskrinkala, iznela sve JAVNO, otkrila šta je REKAO

Iako je danas Aleksandra Nikolić obelodanila da je trudna sa Filipom Carem, on nije prestao da se javlja Maji Marinković, te je ona za medije, otkrila da joj se on javio ponovo pre dva sata.

- Javio se ponovo, poslao mi je glasovne poruke, gde je rekao, ako ste neko ko je blizak Maji, ili lično ona, prenesite da ja ne znam o čemu se radi, da dobija dete, na šta sam rekla, "lično je Maja, folirantu, matirala sam te, da te podsetim, nemoj da lažeš, nisam ti Aleksandra, mene da foliraš ne možeš. Sa mnom ti nećeš da se igras, lažeš kao i uvek - rekla je Filipu Maja, na šta on nije stao.

- Nastavio je sa snimanjem glasovnih, ne znam o čemu pričaš, dobijam dete, o čemu se radi. Na to sam odgovorila: "znaš ti vrlo dobro, nemoj da se praviš lud, đubre, sve dokaze imam, datume, pozive, pazi šta pričaš, istina je samo jedna i na mojoj je strani, jer ja pričam istinu, a ti lažeš. Kad znaš da me zoveš noću, pišeš i radiš svašta nešto, pa da vidimo, lažovčino. Broj se vidi, ne možeš meni te priče. Bez prestanka je snimao glasovne poruke, pa je pretio kako će da okači, na šta sam nastavila: "Dovoljno si ti meni problema pravio u životu, a to što ti je devojka trudna, šta već, nisam znala, nisi mi spomenuo, o tome treba ti da misliš dok zoveš mene i dok je varaš. Tvoja reč nema težinu, jer si patološki lažov. Smešan si, ljudi ti vrište od smeha, postao si sprdnja Balkana. Ti si neko ko mene zove, danima, mesecima, ti si ljiga najveća.

I posle vesti o trudnoći, kako kaže Maja, Filip je nastavio da je zove.

- Tako je, bio je u fazonu, o čemu se radi, pravi se lud, čovek ne zna o čemu se radi, pazi molim te, sa istog broja. Njegovi datumi, vidi se gde sam operisana, u pozivu se čuje, gde mu kažem, "zvao si me ono jutro kada si završio sa k*****, kada si poslao Aleksandru kući, za Beograd". Tad me zvao ceo dan, izbio haos, njegova sestra ju je tešila, on je tu noć završio sa k*****, pravom, plavom što je bila na slici. Sve sam upućena. Zvao me tad, kao ne zna gde je, gde se probudio. Mrtav, ubijem od svega i svačega. Šarao je taj, ali što se mene tiče, bez prekida, tolika upornost. Ovo je realnost, crno na belo, sve sam mu dala, a da ne kažem šta sve imam, ne bih mu bila u koži.

Nakon svega, rijaliti učesnica je prokomentarisala i trudnoću Aleksandre Nikolić.

- Nemam komentar, nisam znala da je trudna, nije mi spominjao. To je njena i njegova odgovornost. Znala je sa kim ima posla, a on je taj koji treba da vodi računa o svojoj verenici, ako je trudna, da je ne dovodi u ovakve situacije - rekla je Maja i otkrila da li može doći do pomirenja.

- Sve u svemu, on bez mene ne može, što je njega sramota da prizna osećanja, pa me proganja, preko video poziva i poziva, i moli da dođem u Crkvenicu, to je njegova stvar, ja se sa njim nikada ne bih pomirila, prevazišla sam to.

