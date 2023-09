IRINA VUKOTIĆ PROGOVORILA O PORODIČNOJ TRAGEDIJI KOJA JOJ JE PROMENILA ŽIVOT: Morala sam da odem kod psihijatra...

Iako retko priča o svom privatnom životu, voditeljka jutarnjeg programa, Irina Vukotić nije mogla da se sama izbori s teškim bolom nakon smrti majke već je posetila psihologa.

Irina je otkrila da joj je jedan od najbolnijih trenutaka u životu bila smrt majke, a zbog ogromnog bola koji je osećala, morala je da potraži stručnu pomoć.

"Smatram da je važno da se obratimo psihijatru kad nam je pomoć potrebna", kazala je voditeljka.

"To sam i ja učinila kad mi je umrla mama, jer sam shvatila da me proganjaju neke sitne stvari. Tako sam u njegovoj ordinaciji pričala čak i kako nisam stigla da tog dana operem sudove pa sam ostavila neurednu kuhinju, pa me je tek psihijatar podsetio koliko su to nevažni detalji."

Voditeljka je bila izuzetno vezana za majku "Otišla si preko noći da slučajno nikog ne opteretiš jer si ceo život svu ljubav ovog sveta davala za nas i kad je tebi nešto nedostajalo nikad nisi nikog opterećivala već si se nesebično i sa ljubavlju davala. Sinoć si mi napisala da ćemo se danas čuti i da me ljubiš", napisala je Irina na Instagramu kad joj je majka umrla prošle godine.

