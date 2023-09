DEJAN DRAGOJEVIĆ ULAZI U ELITU?! Ovo su uslovi pod kojima bi pobednik Zadruge postao ponovo učesnik rijalitija, JEDNO JE JASNO!

Pobednik pete sezone rijalitija "Zadruga", Dejan Dragojević, otkrio je da bi ušao u "Elitu", ali samo na par nedelja. On je otkrio da ne bi uzeo novac za svoj ulazak, jer želi da pomogne produkciji, kao što su i oni njemu svojevremeno.

- Ušao bih u rijaliti iz poštovanja prema televiziji, ali samo na dve, tri nedelje. Ne bih tražio novac za ulazak, jer bih samo ušao iz poštovanja prema njima. Ništa ne bih tražio, ušao bih samo da pomognem koliko mogu zato što je taj rijaliti pomogao meni i to dosta. Dugujem produkciji veliku zahvalnost - izjavio je on.

Dragojević je istakao da se od novih rijaliti učesnika, po njemu, još niko nije izdvojio, ali da misli da će sveda se zahukta oko Nove godine.

- Niko mi nije interesantan, bez starih rijaliti učesnika nema priča. Ne postoji ni jedan projekat bez starog rijaliti učesnika koji bi mogao da opstane jer ovi novi još nisu pokazali ništa. Mesec dana pred kamerama je sasvim dovoljno da se neko pokaže kakav je, ali mislim da će oko Nove godine da se zakuva malo - rekao je Dejan.

Podsetimo, Dejan se oglasio i prokomentarisao vest da njegova bivša devojka Aleksandra Nikolić čeka devojčicu sa Filipom Carem.

- Nemam komentar ni na šta. Te stvari me zaista ne interesuju. Ja sam to komentarisao pre mesec dana. Ne interesuje me ta tema, ne zanima me da ih komentarišem opet - rekao je Dejan.

