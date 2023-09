EKSKLUZIVNI PAPARACO NEDELJKA BAJIĆA BAJE! Ogladneo pa se dohvatio ĆEVAPA, žeđ gasi RAKIJOM: Ovako danas izgleda pevač

Nedeljko Bajić Baja se u medijima ne pojavljuje gotovo nikad.

Iako već duže vreme nije izbacio novu pesmu, on je jedini pevač koji odbija tezge čak i od 100.000 evra, koliko su mu nedavno nudili da otpeva samo jedan blok svojih pesama na jednom privatnom veselju. S obzirom na to da Baja dugo nije bio u medijima, mnogi su se pitali da li se u međuvremenu fizički promenio, a odgovor je da nije.

Naš paparaco uslikao je Nedeljka u bašti jednog restorana brze hrane u Žarkovu, gde je sedeo s bliskim saradnikom i prijateljima. Kao što se može videti i na fotografijama, Baja izgleda poprilično sveže, nije se mnogo promenio od poslednjeg pojavljivanja u javnosti, te mu odsustvo iz javnosti očigledno veoma prija.

Pevač je bio u ležernom izdanju, pa je tako na sebi imao plavu košulju i bele bermude, kao i patike u istoj boji, a sve vreme je uz sebe držao crnu torbicu. Bio je odličnog raspoloženja, a čak je u jednom trenutku i zapevao za stolom, na opšte oduševljenje svojih prijatelja. Kako je u prijatnom razgovoru s društvom proveo skoro celo prepodne, Baja je i ogladneo, pa je posegnuo za ćevapima, dok je žeđ gasio čašicom rakije, koja mu je baš prijala.

Podsetimo, prema rečima dobro obaveštenog izvora, Nedeljku je muzika hobi, od toga ne živi i nema nameru da bude deo estrade.

- Baja ne živi od muzike. On voli da peva i snima pesme koje mu leže i koje se njemu sviđaju. Estrada, nastupi i tezge ga ne zanimanju. Da bi ispoštovao publiku, on održi u dve-tri godine koncert i to je sve. Čovek ima privatni biznis, porodicu i izbegava da bude deo javnog života. Jednostavno mu ne odgovara da putuje, da se ganja s menadžerima, honorarima. Znam da mu je gazda veselja nudio i 100.000 evra da se pojavi i da otpeva samo jedan blok, i to isključivo svoje hitove, i nije pristao. To znači da njegov mir nema cenu. Pravo da vam kažem, samo je olakšao pevačima jer da on radi, mnogi estradnjaci bi ostali bez angažmana - za Kurir je objasnio pevač koji je insistirao na anonimnosti.

Bajić je i svoj brak dobro skrivao od javnosti. Pre desetak godina on se oženio manekenkom koja je učestvovala u njegovom spotu i s njom je dobio dvojicu sinova, a 2018. su se razveli, o čemu smo tad prvi i pisali.

- Ivana i Baja su se razišli mirnim putem, bez svađe i teških reči. On je neko ko nikada nije želeo svoj privatni život da izlaže javnosti. Ivana je to bez pogovora prihvatila. Verujem da ni jedno ni drugo nikada neće govoriti o razlozima razvoda, prvenstveno zato što žele da zaštite svoju decu. Oboje podjednako brinu o njima, iako su deca ostala da žive s majkom. Baja se i dalje brine o tome da njegovi naslednici, ali i bivša supruga žive lagodno - ispričao je pevačev prijatelj svojevremeno za Kurir.

