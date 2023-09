"BABA MISLI DA MI JE DEČKO" Marina Visković razmišlja da se uda za DRUGA, a razlog će vas ZAČUDITI

Pevačica Marina Visković jedna je od najpoželjnijih lepotica na estradi, ali već dugo samuje. Kako kaže, od ljubavi ne beži, ali je do sada niko nije oborio s nogu.

Marina Visković kaže da iako važi pravilo da se dame dugo spremaju za neke događaje, to kod nje nije situacija.

- Spremim se za sat vremena. Ja sam brza i efikasna - rekla je kroz osmeh Marina i otkrila jednu anegdotu kada je njena baba pomislila da joj je drug dečko.

- Za Lazu se udajem. Tako se mi šalimo, jer smo mi prijatelji dugi niz godina, pa je moja pokojna baka, kada god Laza dođe kod nas, mislila da mi je momak. Stalno je govorila: “Kako ti je lep onaj dečko, kao glumac“. Zbog toga sam mu rekla: “Na pozivnici za rođendan si napisao da se ženiš za samog sebe, ali ja sam iznenađenje večeri“. Šalu na stranu, on je najbolji u svom poslu i pratio me je kroz celu karijeru, od samog početka i pre svega smo veliki prijatelji - kaže ona.

Na pitanje da li postoji neki kandidat pored koje bi mogla da zamisli sebe u belom, Marina kaže:

- Ne, ja se samo šalim. Nikada mi to nije bio prioritet. Bitno mi je da sam srećna i zadovoljna, sama ili sa nekim, to mi nije važno. Sada sam presrećna i sama, ali ne bi mi bio problem ni kada bi bilo drugačije. Ne bežim od toga, ali sam imala mnogo posla, pa nisam želela da ulazim u bilo kakve emotivne odnose. I to malo slobodnog vremena sam trošila na sebe i odmor - govori ona.

Prema njenim rečima, fizički izgled joj je takođe bitan kada je partner u pitanju, ali nije presudan.

- Energija je najbitnija. Danas stvarno nije lako naći nekoga sa kim možeš da provedeš vreme, a da ti odgovara u svim sferama. Ja svog partnera kada vidim, moram da padam u trans. Takođe, bitan mi je fizički izgled. Ja sam esteta, volim lepe ljude koji su u treningu, ali to nije presudno - iskrena je ona.

