TEODOSIĆ POBESNEO NA PAPARACE Došao na koncert pa mu PRESELO: Miloš i Jelisaveta nervozni zbog novinara! ON NIJE SMEO DA BUDE TU

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin sinoć su bili na koncertu Aleksandre Prijović u Beogradu. Na ovaj događaj došli su s namerom da budu neprimećeni, pa su ušli na sporedni ulaz, međutim, naš paparaco zabeležilo je taj momenat.

Košarkašu se to nimalo nije dopalo. Razbesneo se, pa je rekao fotografu da nije lepo da ga slika jer ne bi trebalo da bude tu zbog utakmice koju ima za dva dana.

Nakon toga naša ekipa ga je spazila i u dvorani. Jelisaveta i on su bili u fan pitu, odakle su pratili nastup njihove kume. Ono što smo mi uspeli da zabeležimo jeste to da su i glumica i košarkaš bili vidno nervozni, izgleda da je to bilo baš zbog naših kamera. Sve vreme su bili jedno drugom u blizini, ali nisu imali nikakvu komunikaciju. Dok je Jelisaveta bila u društvu svojih drugarica, Miloš je bio u društvu svojih prijatelja. Orašaninova je bila sva u crnom, Teodosić takođe, a ono što je bilo još interesantnije jeste da kad je košarkaš krenuo do toaleta, poveo je i druga sa sobom, koji je stajao pored njega kako bi ga sačuvao od paparaca.

Podsetimo, naša ekipa fotografisala je par tokom njihovog letovanja u Crnoj Gori, a na slikama se moglo videti kako glumica izgleda u minijaturnom kupaćem kostimu. Osim toga, prvi smo otkrili i da košarkaš i glumica planiraju i da se skuće u luksuznom rizortu u Kumboru, a za stan su spremni da iskeširaju čak milion i po evra.

