ALEKSANDRA PRIJOVIĆ DRUGE VEČERI BACILA ARENU NA KOLENA: Evo ko su bili specijalni gosti!

Aleksandra Prijović je još jednom dokazala da je najbolji koncertni izvođač na Balkanu i šire, ali i kraljica iznenađenja! Na drugom koncertu u Štark Areni u okviru svoje regionalne turneje “Od istoka do zapada”, popularna Prija oduševila je publiku do krajnjih granica novim gostima i emotivnim trenucima koji će se dugo pamtiti.

foto: Live Production

Nakon fenomenalnog Ace Pejovića prve večeri, Aleksandra se odlučila da njen dugogodišnji prijatelj i saradnik, Dejan Kostić i ovaj put bude sa njom, ali i da svojim najvernijim fanovima donese dodatnog uzbuđenja! Tako su se u ulozi specijalnih gostiju večeras našli momci iz Lexington benda. Njihov izlazak na scenu prepuna Arena je pozdravila glasnim ovacijama, a zvuk i energija spojeni sa Aleksandrinom strašću stvorili magičnu atmosferu u Areni.

foto: Live Production

Ali to nije bilo sve! Najveće iznenađenje večeri tek je usledilo. U trenutku kada su svi mislili da ne može bolje, na scenu je stupila niko drugi do - Lepa Brena! Njen izlazak izazvao je neočekivane reakcije - Aleksandra je zanemela od iznenađenja i sreće, a činilo se da je cela Arena zadržala dah na nekoliko sekundi. Emocije su preplavile Arenu, a suze radosnice su potekle i kod Aleksandre i Brene, koja je sa osmehom stupila na scenu i zagrlila Prijovićku. Trenutak koji je bio ispunjen toplinom, fanovi, koji su i večeras do poslednjeg mesta ispunili najveću koncertnu dvoranu u zemlji, dočekali su gromoglasnim skandiranjem i aplauzom.

Pogledajte ovde kako je sve to izgledalo:

1 / 7 Foto: Live Production

Promo