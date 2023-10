"RAZOČARANA SAM U RODITELJE JER MI NISU KUPILI STAN" Šok izjava Jovane Jeremić, spomenula i sestru, evo zato nikom ne veruje

Voditeljka Jovana Jeremić nema dlake na jeziku ni kada je njen privatni život u pitanju, pa je tako sada sve šokirala kada je priznala da je veliko razočaranje doživela od svojih roditelja jer joj nisu kupili stan.

- Prvo razočaranje moje je bilo u roditelje, iako ja imam super roditelje, oni su mene razočarli. Obećali su mi u tom nekom periodu života da ću da dobijem stan koji nisam dobila, a moja sestra je dobila. I to je neko prvo razočaranje koje sam imala i onda sam naučila da nikome ne verujem. Samo verujem u svoje pare. Sad meni kad dođe frajer i hoće da mi kupi nešto, ja to ne shvatam zdravo za gotovo. Dok ja tu lovu ne napravim sama nema ništa. To što će on meni to da donese, to je super. Ja i privlačim takve muškarce jer se ne foliram i rekla sam da mi je važno da partner ima - ispričala je Jovana u jednom dahu za Informer, ali se tu nije zaustavila.

foto: Printscreen

Jovana se dotakla i intimnih odnosa.

- Znaš ono kad žene krenu da se femkaju, neće da daju prvo veče. Ti kad upoznaš frajera vidiš ako ne možeš da spavaš prvo večei ra zmsljas da l ce sutrada te pozove to je dripac nemas sta da trazis sa njim - poručila je voditeljka.

