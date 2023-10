NIJE MU OSTALA DUŽAN! Mile Kitić prozvao Jovanu zbog KLIPOVA, voditeljka mu ŽESTOKO odbrusila, traži DUEL UŽIVO

Jovana Jeremić nedavno je iskritikovala nastup folkera Mileta Kitića, koji je, inspirisan Desingericom, skinuo patiku i krenuo da ih s njom udara publiku po glavi.

- To je njeno mišljenje, nije me to uvredilo, meni je to u tom trenutku bilo interesantno da uradim i uopšte se ne kajem zbog toga. Dozvolila je ona sebi mnogo lošije stvari, video sam njene klipove, nikada ih nisam komentarisao, ali mogu reći da radi mnogo gore stvari od toga - istakao je Kitić.

Voditeljka, naravno, nije mu ostala dužna, pa ga je izazvala na "duel", odnosno suočavanje, kako bi joj on saopštio kakve to gore stvari ona radi i prikazuje.

- Mene samo zanima na koje to moje snimke misli Mile Kitić? Želela bih da mi taksativno objasni šta mu to tačno smeta i koje sam to gore stvari radila od njega. Evo ja ga javno pozivam na duel, pa da se obračunamo uživo u nekoj emisiji. Ako želi neka dođe, pa da pred svima razjasnimo šta kome smeta - poručila je voditeljka.

