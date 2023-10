NEKAD SE ZNALO: ILI NOSIŠ MINJAK ILI DOBRO PEVAŠ! Šikica progovorila o današnjim pevačicama, pa izdvojila UBEDLJIVO najbolju!

U emisiji Puls Srbij gostovala je pevačka legenda Snežana Jovanović Šikica.

Trenutno je zaokupljena pravljenjem zimnice, podsetila se kako su nekada izgledale i ponašale se pevačice i uporedila to sa današnjim vremenom:

- Ima mnogo mladih devojaka koje dobro pevaju iako nose mini suknje. Ranije je bilo: dugačka haljina i pevaš, a one koje baš nisu nešto dobre pevačice one su nosile minjak i pele sa na sto. To je nekad bilo tako. U to vreme.

Ipak, situacija se po njenom mišljenju danas promenila:

- Sada ima zgodnih i atraktivnih sa dobrim glasom. Baš gledam i ove zvezde granda. Među tim mladim devojkama ima i ko dobro peva iako nose mini suknje.

A od mlađih koleginica posebno je izdvojila Natašu Matić:

- Za mene najbolje peva Nataša Matić. Više ne bih mogla da izdvojim. Ona je broj jedan. Posle nje sve je smešno. Ona je u Austriji, ali dođe i ovde. Stiže ona svuda.

