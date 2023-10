ESTRADA OTKRILA TAJNE DEVEDESETIH: Evo ko je OTVARAO USTA, a ko pevao! Ova pevačica je pozajmljivala GLAS većini densera!

Devedesetih godina nijedna žurka nije mogla da prođe bez pesama „Oči boje duge“, „Opsesija“,Idemo na Mars“, „Tek je 12 sati“ i mnogih drugih, a slična situacija je i danas jer se muzika devedesetih vratila na mala vrata.

Međutim, malo ko se seća da su tada bile popularne pevačice za koje mnogi tvrde da su bile samo otvaračice usta. One su samo dobro izgledale i đuskale na sceni dok su im glas pozajmljivale druge pevačice.

Domaći mediji su porazgovarali sa članovima nekih od tada najpoznatijih grupa i sazna šta o tome danas misle.

– Ne bih ja to osuđivao, to je tada išlo nekim dobrim tokom. Tada su nastajali veliki hitovi i svi su voleli to, a klincima nije bilo važno ko peva, već ceo nastup i energija– rekao je Đole Đogani, dok je Vesna istakla kako se ni u jednom slučaju ne bi koristila ovom metodom.

– Ne bih mogla da otvaram usta na nečiji tuđi glas, niti da ja pozajmljujem svoj za nekoga, čak i ne volim tuđe pesme da pevam– ističe pevačica.

Iako tvrde da se nisu podvrgi ovom trendu, članovi grupe Trik Fx danas na to gledaju kao na deo istorije.

– Bila je to sjajna muzika, otvaračice su to odlično radile, ali to nije bio trend samo ovde već i u svetu, i ako to publici nije smetalo što bi men i– rekla je Natalija.

– Ja sam bio protivnik toga, ali oni su deo istorije muzičke industrije Srbije i to je tada bio trend– istakao je Sani.

Slađa Allegro počela je da peva upravo devedesetih, ali tvrdi da je u njeno vreme situacija bila drugačija.

– Ja sam ’99. godine bile član tada veoma popularne grupe Frenki. Nisam imala ponudu da pevam za otvaračice, ali znam da sam u to vreme radila dosta u studiju, pevala prateće vokale, ali takvu ponudu nisam imala, i ne bih je ni prihvatila da jesam – rekla je Slađa, dok je Beki Bekić bio svedok takvih dešavanja. Kaže, u to vreme nije bilo ništa čudno da jedna pevačica peva, a druga otvara usta.

–Takvo je vreme bilo i za čudo prolazile su te pesme. Neko drugi je pevao, a s druge strane su bile otvaračice, to niko nije mogao da primeti – tvrdi Beki koji je u to vreme radio albume grupe „Trik FX“.

Natalija ističe da je za druge pevačice najčešća pevala Marija Mihajlović.

Tanja Banđur, nekadašnja pevačica grupe Dr Iggy, uvek se sa setom seća tog perioda koji je na nju ostavio veliki tag, ali je i raduje što se i dalje organizuju žurke sa muzikom iz devedetih koje je kao mašina vrate u dane mladosti.

-Sve te pesme su bile jako slušane i danas su. To je jedan zavidan rezultat, sa tim pesmama možete da imate 4,5 sati kvalitetnog programa, bez da se ijedna pesma ponovi – istakla je Tanja.

