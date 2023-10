"NISAM SE DRUŽIO SA TOMOM JER SE MNOGO KARTAO!" Pevač otkrio: Upoznao sam ga na koncertu, BIO JE JAKO SPECIFIČAN ČOVEK

Pevač Radiša Urošević gostovao je kod voditelja Ivana Gajića gde se dotakao vremena kada se pesmama pisala istorija.

- To što je bilo od 80tih do 90tih godina, to je bilo neko pravo vreme gde su tekstopisci vodili računa šta pišu i kako pišu. Kompozitori su pravili melodije sa muzikom ovog našeg podneblja i nisu tražili neku drugu vrstu muzike. To je vreme koje je meni ostalo u lepom sećanju - rekao je Urošević u emisiji Puls Srbije i potom dodao:

foto: Kurir televizija

- Bilo je mnogo lepih koncerata širom čitave Jugoslavije. Tada sam prvi put upoznao Tomu Zdravkovića na koncertima. Nisam imao prilike da se nešto posebno družim sa njim jer je bio jako specifičan čovek. Imao je neko svoje društvo sa kojim je jako voleo da igra karte, ja nisam voleo da igram karte. Mada to je bilo neko jako lepo vreme.

