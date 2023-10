SELEKTORKA! STANIJA IZABRALA SVOJ DRIM-TIM: Ovo je njenih idealnih 11 fudbalera, evo s kim je stvarno bila...

Starleta Stanija Dobrojević, koja je svojevremeno izjavila da ju je muvala cela reprezentacija, dobila je priliku da se oproba kao selektor i odabere svojih 11 idealnih fudbalera.

Naime, Dobrojevićka je gostovala kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou" i odgovarala na voditeljeva čuvena pitanja u igrici ili-ili, a njen zadatak je bio da bira sportistu koji joj je najbolji frajer.

Prvi izbor je morala da napravi između Duška Tošića i Luke Jovića.

Duško Tošić foto: Starsport

- Lepi su zaista obojica, kao lutke. I jednog i drugog sam komentarisala kod tebe u emisiji u prethodne dve godine. Karleuša me je blokirala jer sam rekla da je Duško lep. Tako da iz tog razloga biram Luku Jovića. Nadam se da neće Sofija, tako da Luka Jović. Sofija neće da se uvredi, zaista ima lepog dečka i lep su par - poručila je Stanija na samom početku izbora i podigla tenziju.

Luka Jović foto: Marco Canoniero / Alamy / Alamy / Profimedia

Zatim su se u duelu našli Luka Jović i Uroš Račić.

- To mi je dežurni udvarač, godinama - raznežila se Stanija, pa nastavila: - Uvek mi se udvara na Vocapu, pitala sam se čiji je taj mali?! Stanija se zatim zasmejala, ali je ipak ponovo izabrala Jovića.

Sledeći se pored Luke Jovića našao njen bivši dečko Gojko Kačar.

- Jedini fudbaler s kojim sam stvarno bila. Dečko je fin, kulturan, čak i obrazovan pošto sportisti nisu, tako da Gojko Kačar.

Gojko Kačar foto: Profimedia

Iako je jedino vezu s njim potvrdila, Dobrojevićka je s više fudbalera povezivana u medijima, a sama je priznala da je dosta njih zaista i muvalo, među kojima su često bili i zauzeti. Tako je jednom prilikom, dok je boravila u "Zadruzi", u razgovoru s drugim učesnicima rekla:

- Ja budem s jednim, a onda me zove cela reprezentacija! Svi živi su me muvali. Volkova sam pošteno napušila, on me je toliko smarao da sam mu na kraju zapretila - rekla je tada starleta i dodala da joj udvaranje jednog fudbalera nije smetalo:

- Lola Smiljanić mi je još i OK, on nije kao ostali.

Lola Smiljanić foto: Dragana Udovičić

Međutim, u igrici ili-ili Stanija je, pored fudbalera, imala i druge sportiste, pa se u jednom momentu odlučila za košarkaša Nikolu Jokića, dok je tenisera Novaka Đokovića, kao najboljeg sportistu na svetu svih vremena, želela da izuzme iz konkurencije.

Na kraju se ipak vratila fudbalerima, pa na sav glas hvalila Zlatana Ibrahimovića, kog je odabrala za pobednika.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Oh, Ibrahimović. On mi je zver. Taj karakter, on mi je bukvalno motivacija pred trening. Tako da on - rekla je, a kada se rame uz rame pored njega našao mlađani Dušan Vlahović, Stanija se sva rastopila:

Dušan Vlahović foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

- Jao, pilence malo. On je mlad. Njega nek neko drugi hvali, tako da Zlatan Ibrahimović.

Kada se na ovu Stanijinu idealnu osmorku, pored Duška Tošića, Luke Jovića, Uroša Račića, Gojka Kačara, Vladimira Volkova, Milana Lole Smiljanića, Dušana Vlahovića i Zlatana Ibrahimovića, dodaju njeni rijaliti-momci Vladimir Tomović i Marko Marković, kao i aktuelni verenik Asmin Durdžić, kog trenutno drži na stend-baju, dobije se njen fudbalski drim-tim.

kurir.rs/republika

Bonus video:

00:23 Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža