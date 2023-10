"BEKI, JA ĆU DA PADNEM U NESVEST KAD..." Prija otkrila šta joj je Brena savetovala pred koncert, ovo joj NIKAD neće zaboraviti

Aleksandra Prijović napravila je tri dana za redom spektakl u Areni, a već je zakazala i četiri koncerta u Zagrebu.

Posle drugog koncerta u Beogradu, kada se sa njom na sceni pojavila Lepa Brena, Aleksandra je otkrila da će joj taj momenat ostati urezan u sećanju do kraja života, a odmah se zahvalila i kolegama sa estrade koji su je podržali i u velikom broju došli na koncert.

- To mi je neverovatno, iskreno, iako sam sa svim kolegama u odličnim odnosima, ali me jako iznenadilo što je toliki broj kolega došao. Hvala im na tome, oni znaju da ja uvek podržavam sve što oni rade, da volim muziku, ljude i kolege i da se radujem njihovim uspesima kao da su moji. Znaju oni to, zato su bili ovde – rekla je ona za Sky Music.

Nije krila koliko joj je značilo to što se upravo Lepa Brena na drugom koncertu pojavila kao gošća, a otkrila je koji je savet dobila od nje na probi pred spektakl u Areni.

- Kada smo imali probu, rekla mi je „Samo se opusti, sve će to da bude super, uživaj, ovo je tvoje veče, narednih dana samo uživaj“. Krenule smo sa probom, ja joj kažem „Beki, ja ću da padnem u nesvest kada Vi izađete“. Ona je krenula tada da se smeje, a večeras kada je izašla, tako me je snažno zagrlila i počela da plače, a ja sam pomislila da ću stvarno da padnem u nesvest – govorila je Aleksandra sa knedlom u grlu i dodala:

- Rekla sam i na bini da je neverovatno šta je život, da ja stojim na bini sa Lepom Brenom. Ona je potpuno drugačija privatno, kao i svako od nas, normalna žena, brine o svima nama. Ja sam sa Filipom već osam godina i nekako nemam osećaj da ja u stvari sedim sa njom. Stvarno sam shvatila da je Lepa Brena izašla na scenu i hvala joj na podršci. Jako sam srećna što je publika uživala, zauvek ću imati ovaj snimak kada je ona izašla i rekla sam da sam srećna što živim u vremenu Lepe Brene i treba svi da budemo srećni.

