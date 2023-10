TAKMIČAR SE POVREDIO NA ELITOVIZIJI! Razbio čašu, delići stakla ga POSEKLI, svi ostali u čudu zbog onoga što se zatim DESILO

Kontroverzni takmičar Uroš Stanić nastupio je na "Elitoviziji" sa numerom Rade Manojlović i Saše Matića, "Mešaj, mala".

Stanić se potpuno uživeo u ulogu, pa se maskirao u pevačicu, a u toku nastupa došlo je do nepredviđenih okolnosti.

Razbio je čašu, a kada su se delići stakla razleteli, posekli su ga po nozi. On je to stoički podneo i odradio nastup do kraja iako je povređen.

Voditeljka Dušica Jakovljević ga je pohvalila i istakla da je on bukvalno ostavio krv na bini, te mu je ukazala pomoć i dodala maramicu da zaustavi krvarenje, više pogledajte u snimku ispod.

Kurir.rs

Bonus video:

04:33 Uros Stanić - moja baba je Jelena iz grupe Zans