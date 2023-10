POZNATA VODITELJKA PROGOVORILA O PRIJINOM VRTOGLAVOM USPEHU: "Kad ste svi znali da će biti zvezda, zašto joj niste pomogli?"

O neverovatnom uspehu Aleksandre Prijović priča se i piše danima, i to potpuno opravdano. Kapu joj skidaju i oni koji je ne poznaju, a oni koji su svedoci njenih muzičkih koraka ne mogu da sakriju sreću i ponos.

Jedan od svedoka svakog njenog koraka u karijeri, od njenog prvog predstavljanja na sceni „Zvezda Granda“ do statusa regionalne zvezde je voditeljka Vesna Milanović, koja je progovorila o Prijinom vrtoglavom uspehu, ali i njenim počecima.

foto: PR

- Ovih dana dok čitam portale i novine me užasno nervira što svi ljudi na ovom svetu govore „E, ja sam znao da će ona uspeti“. Pa dobro, kad ste svi znali, što niste tada pomagali Aleksandri, kada je bila mlada, kada je tek počinjala nego sada, kada je osvojila region? - pitala se Vesna i dodala:

- Znate šta me još nervira? Sada pišu po portalima kako je Aleksandra izgledala nekada, a vidimo sada kako puni Arenu. Kakve to veze ima? Ona puni Arenu jer je divna pevačica i sjajno peva, ima hitove! A kako je izgledala na početku karijere, pa imala je 15,16 godina, sada ima 28. Hajde da vidimo kako ste vi izgledali na početku vaših karijera, a kako sad izgledate.

foto: Kurir televizija

Osim vrtoglavog uspeha, ono što Vesnu posebno fascinira je to što se Prija uprkos slavi i popularnosti nije ni malo promenila.

- Fascinira me činjenica da je ona jedina pevačica, jedina ženska osoba koja ima 28 godina, a uspela je da napuni tri Arene. To nikome nije pošlo za rukom! Ona sve ovo zaslužuje. Besprekorno peva i ima lepu, mirnu karijeru, nekako gleda svoja posla i bavi se svojim životom - istakla je za medije, a zatim ispričala detalje za koje javnost do sada nije znala:

- Ja se uvek oduševim kada smo zajedno na nekim proslavama, ona dođe i priđe svima nama da se pozdravi. Ona je devojka, ne mora, može da sedne, pa neka dečaci prilaze da se pozdrave, ali se ona svima nama starijima uvek javi. Sa svima je na Vi, evo ja govorim, nemoj da mi persiraš, pa toliko smo bliske da možemo na ti. Ne, ona prosto ne može, ona je na Vi i sa Sašom Matićem sa kojim ima duet, mislim da je skoro prestala sa Pejovićem da bude na Vi jer su kumovi, inače je tako sa svima.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pre više od jedne decenije Vesna je imala priliku da upozna Aleksandru, kao devojčurka koji je prvi put stao pod svetla reflektora, a njihov susret i danas pamti do detalja.

- Ja sam bila član novinarskog žirija u vreme kada je ona počinjala, kada je prvi put bila u „Zvezdama Granda“. U međuvremenu sam postala i PR Grand produkcije, kada je ona osvojila treće mesto. Vidim je kao sebe kada sam sa 18 godina došla u Beograd da studiram, tako nekako iz malog mesta. Bila sam mnogo mirnija, sa mnogo manje samopouzdanja nego što imam danas. I Aleksandra je bila nekako mila i draga devojka. Videlo se da savršeno peva i ono što je pokazala je da nije samo pevačica koja dobro peva folk muziku, već i pop. Vremenom je sazrevala i na život gledala drugačije - otkrila je Vesna Milanović.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:11 Aleksandra Prijović se obratila publici