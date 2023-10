ISPLIVALA NIKAD VIĐENA FOTKA LEPE BRENE I BOBE: Evo kako je pevačica bodrila supruga usred teniske karijere (FOTO)

Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a u braku su nekoliko decenija.

foto: Privatna Arhiva

Brena i Boba privlače pažnju gde god da se pojave, a sada se na internetu pojavila jedna njihova fotografija koja je svima privukla pažnju.

Naime, Boba je bio jedan od najuspešnijih tenisera svojevremeno, a najveća podrška mu je bila upravo Brena. Na Instagramu se pojavila fotografija na kojoj se vide njih dvoje kako poziraju na teniskom terenu. Slobodan je tada bio mlađi i mršaviji, i zaljubljeno je gledao u Brenu koja se "istopila" pored njega, a osmeh sa lica nije mogla da sakrije.

Podsetim, Brena je nedavno progovorila o njenom i Bobinom braku.

- Nijedan brak nije idealan, takav ne postoji. Ali ako ljudi vole i poštuju jedno drugo, ako imaju tu tradiciju, jer se to i nasleđuje, odnosno uči u porodici, onda sve može da se prevaziđe. Pored ljubavi, ljudima je potrebno i poštovanje, a ono treba da se stekne i zasluži. Mi smo tokom 35 zajedničkih godina, od toga 31 u braku, imali razne situacije, svašta nam se izdešavalo, i lepo i ružno, i mislim da nas je to još više spojilo kao bračne partnere i prijatelje. Kao i našu decu, jer su ljubav, poverenje i snaga da se izdrže teški momenti u porodici nešto što zaista treba i znati i umeti. Kad bi postojala knjiga, neki pravilnik za brak, sigurna sam da bi bila među najčitanijima, ali je do sada, nažalost, niko nije napisao, zaključila je Brena nedavno za jedan magazin.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:55 Lepa Brena na koncertu Aleksandre Prijović