"POIGRAVAM SE S LICEM, NOSEM I PODBRADKOM! Dušica Jakovljević priznala šta je sve promenila na sebi: To želim i to mi odgovara

Voditeljka Dušica Jakovljević bez ustezanja govorila je o svim eststskim korekcijama koje je radila.

foto: Ata images

- Ja se sa svojim licem, telom, podbradkom, nosem poigravam! Ja to mogu! Radila sam podbradak, nos, radila sam ruke! Ja to radim zbog sebe, jer to želim i to mi odgovara! Imam 43 godine, dvoje dece. Imam karijeru od 25 godine! Sada sam odlučila da radim na sebi jer imam mogućnosti to da odradim - rekla je voditeljka u emisiji "Magazin in" kod Sanje Marinković i dodala:

- Moj život je stvarno jedan film! Kada pogledma unazad, sve što se događalo, kroz mnoge situacije sam prošla bez prihoterapeuta, ali sam ih posle preživljavala... ali kao neke epizode! Sada kad se osvrnem na sve to, mislim da je to jedan pun i kvalitetan život, a tek mi je 43 - zaključila je ona!

Kurir/Pink

Bonus video:

02:07 DUŠICA JAKOVLJEVIĆ OTKRILA KAKO SU NA OPERACIJU REAGOVALA NJENA DECA: Bilo mi je muka od bolova, poslala sam im poruku...