"BILA SAM POTPUNO ODUZETA" Ilda Šaulić evocirala uspomene i prisetila se svojih početaka, evo šta joj je rekao Saša Popović

Ilda Šaulić priznaje da ni sama nije bila svesna na početku kakvu će muzičku karijeru napraviti.

foto: ATAImages

– Sećam se pred moj prvi album, Saša Popović mi je rekao da sve to lepo zvuči ali da moram da budem svesna da će da bude oprečnih mišljenja da će neki da me podrže, neki da porede i sad kada razmislim ne znam kako sam se upustila u sve to. Imala sam sreće, ljudi su me prihvatili i „Stani dušo“ mi je otvorilo vrata. Dobro je da ja nisam jurila njegov fazon, to bi bilo pogubno, izabrala sam svoj put i onda je mnogima bilo interesantno da mi nastupamo zajedno jer smo različiti - ispričala je Ilda i otkrila kako je izgledao njen prvi nastup.

foto: Print

– Prvi put sama sam nastupala u Tuzli, mislim da sam bila potpuno oduzeta, sam taj osećaj da li ćeš da opravdaš očekivanja. Imala sam tad samo jedan cd i hit „Stani dušo da te ispratim“, ideš u Bosnu oni svi dobro pevaju i imaju velika očekivanja, ali prošlo je to dobro na kraju – kaže Šaulićeva.

foto: Damir Dervišagić

Ilda nikada nije krila da je snimala pesme po svom ukusu, bez obzira na to šta publika voli da sluša.

– Ja volim balade, ali volim i stare narodnjake. Ne može da se peva svašta, tekstovi su mi mnogo važni, nije me sramota nijedne pesme koju sam snimila – rekla je u emisiji „Preživeli“.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:50 ILDA ŠAULIĆ OTKRILA KOJE KOLEGE VOLI DA SLUŠA ZA SVOJU DUŠU: Koncerte OVE pevačice ne propušta!