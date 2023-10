"AKO KARLA IMA PROBLEM NEKA GA REŠAVA SAMA SA SOBOM" Šerifovićka progovorila o ODNOSU sa JK

Marija Šerifović napravila je pravi bum novim albumom, pa se sad sve vrti oko pevačice.

Jedina naša evrovizisjka pobednica ne krije zadovoljstvo, pa je novinarima pred snimanje Zvezda Granda odgovarala na sva pitanja, a naročito ona škakljiva. Šerifovićka je rekla da joj je većina koleginica čestitala na projektu, ali ne i Jelena Karleuša:

foto: Petar Aleksić

- Jelena se nije javila i pretpostavila sam da ćete me to pitati. Da zauvek stavimo tačku na ovo. Ja sa Jelenom Karleušom nemam ni najmanji problem, ako ga ona ima, mislim da to treba svi dao znamo. Ovo je moj jedini ogovor. Mislim da su neke druge stvari daleko važnije u životu za pružanje podrške, a to je ono kada se kamere ugase ja ću uvek biti tu za nju. Ako ona ima problem, neka ga rešava sama sa sobom - rekla je Marija.

foto: Petar Aleksić

Marija se osvrnula i na emociju koju je izazvala kod Aleksandre Prijović koja je preplakala uz njene pesme.

- Bio je red za album, ja sam se radovala tome i ispostavilo se da se ljuduma sviđa. Noć pred izlaska albuma sam se čula sa Aleksandrom i ona mi je tražila da čuje neku pesmu i onda je ridala. Zove me na mobilni ja rekoh: "Zašto plačeš?" Eto, drago mi je što su kolege lepo prihvatile. Ova narodnjačka strana je prigrlila pesmu "Moj grad". Ove moje kolege iz pop branše su prigrlile "Drugačija", "Pola sunca", "Idi dok te volim". Moja omiljena je "Vozi me" i "Ko broji moje rane".

foto: Miomir Milić

Medije je zanimalo koja je Marijina najveća rana:

- Uh teško pitanje. Pa, šta god da je jako je važno da nađemo način da se to zaceli što pre. Rekla bih da su to neke ranice koje su dolazile sa početka moje karijere - istakla je.

Zahvalila se i Milanu Raduloviću Laći sa kojim je sarađivala:

- Dragi moj dobri Laćo, nadam se da si zadovoljan. Bez bilo koga od autora ovaj album ne bi bio to što jeste. Takođe reakcija moje majke mi je bila veoma važna. Veričina prva reakcija mi je dovoljna. Ona ne preza od toga da mi kaže kada nešto ne valja - kaže Marija.

