VANJA MIJATOVIĆ MISLILA DA ĆE UMRETI! Zdravlje joj se toliko narušilo da nije smela iz kuće da izađe, otkrivena BOLNA ISTINA

Vanja Mijatović važi za jednu od najangažovanijih pevačica među mlađom generacijom, njenu dosadašnju karijeru obeležili su hitovi „Košta me“, „Ko te nije imao“, „Penelopa“ i tako dalje.

U emisiji „Ispovest“ pevačica je otvoreno progovorila o svom privatnom životu i karijeri, te je otkrila kako je proteklo venčanje u Dubaiju, ali i kako su ona i njen suprug ušli u istoriju.

Pevačica je 2013. godine doživela saobraćajnu nezdogu kada se vraća sa jednog humanitnog koncerta koji je bio u Novom Sadu.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

„Ana Sević, Stefan Petrušić i ja smo bili u autu, vraćali smo se sa humanitarnog koncerta iz Novog Sada, gde je sada naplatna rampa, tu smo imali udes, gde je betonski stub, tada se gradila rampa, nije bilo osvetljeno, vejao je sneg, nije bilo znaka da su radovi na putu, ali to je sada druga tema. Prosto se desilo, nismo stigli da odreagujemo adekvatno. Sutra noć je devojka poginula na tom pesmu, kada sam to saznala palo mi je jako teško, jer to si mogao da budeš ti zbog nečije tamo greške, nije ni bitno, neću da ulazim u temu.“

„Zaustavilo se to sve, ja sam sedela pozadi, došla je hitna pomoć i bila je tu jedna gospođa koja me je tešila i polivala vodom. Ja sam sedela i samo sam im rekla da me usprave, došla je hitna pomoć, činilo mi se kao da je prošlo dva sata, ali nije to je taj momenat i subjektivni osećaj. Odvezli su me u hitnu, Ana i Stefan su bili uz mene do ujutru. Rasekli su to na meni, sako i pantalone i stavili na skener. To je bio četvrtak, a ja treba da radim u subotu, ja razmišljam kako ću da radim mnogo me boli?“

„Dolazi doktor i počinje da priča šta sam sve polomila, posle trećeg nisam ni slušala više samo sam pitala koliko traje oporavak, rekli su mi minimum šest meseci. Onda sam ja tu ukapirala ozbiljnost, išla sam u šok sobu. U glavi mi je bilo da je to to i da idem samo na bolje. Ja sam bila pozitivna, tešila sam ljude oko sebe, znam da im je bilo teško, ja sam ih tešila“, ispričala je Vanja.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Vanja Mijatović je nakon oporavka od teškog udesa, postala anksiozna, a mediji su je pitali da li je u tom periodu posetila psihoterapeuta?

„Nisam, dugo posle toga nisam, ali sam posle tri godine mi se javila anksioznost, onda sam se i sa tim sama borila. To je trajalo do skoro, jedan određen vremenski perid, vrlo nezgodno, čovek ne zna šta ga je snašlo. Razumeće me svi koji znaju šta je to, neprjiatno, ružno, stopiraš život, nisam mogla da odem do prodavnice, dok odem razmišljam 100 stvari usput, to je tako. Jedno katastrofalno stanje, koje ti sam sa sobom proživljavaš i boriš se sa tim, svako ima svoje fobije, intezitet fobije padanja i tako dalje.“

Kurir.rs / Nova S

Bonus video:

03:45 PEVAČICA ZBOG TRAGEDIJA OTKAZALA SVADBU I NALJUTILA MLADENCE! Vanja Mijatović sada otvorila dušu i otkrila šta se tačno desilo