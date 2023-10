"NARODNJACI IH MALO ŽULJAJU" Marija Šerifović ODBRUSILA Hrvatima zbog Prije: Mogu da trube, ali protiv ljudske volje se ne može

Pevačica Aleksandra Prijović rasprodala je u rekordnom roku čak četiri Arene Zagreb, međutim, komšijama se to baš i ne dopada, jer smatraju da peva cajke.

Povodom ovoga oglasila se i Marija Šerifović koja je otkrila kako gleda na to što neki pevači poništavaju rad Aleksandre Prijović.

- Moj komentar na to bi bio da ja smatram da svako treba da nastupa u svakoj državi bez bilo kakvog problema. Ako naš posao ne spaja, ja ne znam ko će ga spojiti. Imamo primer na mojoj numeri koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, u prvom danu u prvih par sati. E sad, ono sa čim imaju problem naši susedi, jeste to što se radi o izvođačima narodne muzike. Da se to dogodilo nekom pop izvođaču, to verovatno ne bi bio problem, ali narodnjaci ih malo žuljaju. Ono što mogu da kažem je da je Aleksandra to svojim radom zaslužila i narod to želi da sluša, a protiv naroda se ne može. Prema tome, mi ili bilo ko može da trubi, protiv ljudske volje se ne može - rekla je ona.

Kako je Marija dalje istakla, nikada nije imala sličan problem u Zagrebu, već smatra da je isključivo u pitanju vrsta muzike.

Podsetimo, povodom koncerata Aleksandre Prijović Slobodna Dalmacija je za komentar pitala njihove muzičare i kritičare od kojih niko nije imao naročite pohvale za uspeh srpske zvezde. Mnogi od njih, navodno, nisu ni znali "šta peva Aleksandra Prijović".

- Iskreno, juče su moj otac i brat spomenuli Aleksandru Prijović i da već treću zagrebačku Arenu rasprodaje i tad sam u principu prvi put čuo za nju. Možda nisam najbolji primer jer ja generalno ne pratim tu scenu. Sad sam išao poslušati. Otvorio sam neku baladu koja bi bila poprilično okej za pojmove Balkana i onda je krenulo turbo folk pevanje i ugasio sam. Nisam nikad razumeo šta ljude privlači kod takvog pevanja, ali očigledno sam u manjini, jer mi 99% toga danas nije jasno, pogotovo kod nas - rekao je Dino Jelusić, jedan od najboljih vokala u Hrvatskoj i novi član žirija njihovog šoua "The Voice".

